Asesinó a golpes a su ex novia: puso música para tapar los gritos de la mujer

Una mujer de 38 años fue asesinada por su ex novio, de 46, quien la agredió a golpes y se quitó la vida en un tremendo suceso de femicidio registrado el lunes en la localidad cordobesa de Morteros. El criminal era un ex convicto que contaba con antecedentes delictivos por episodios de violencia de género.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Natalia Delso; mientras que el autor del ataque era Juan Galván.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió en la tarde del lunes en la cocina de una finca situada en la calle Beiró al 600, en el barrio Urquiza, donde residía el hombre.

Trascendió que los cadáveres fueron hallados por un hermano de la mujer y por un hermano del individuo, quienes debieron ingresar al domicilio por el sector posterior.

Mortal agresión





Delso, que tenía tres hijos, de 23, 21 y 19 años, murió al ser agredida a golpes por el sujeto, quien resolvió ahorcarse.

Los policías que investigan lo acontecido certificaron que el femicida había asegurado las puertas y ventanas desde el interior con alambres y cables para de tal manera impedir que esta víctima lograra huir de la vivienda.

Antecedentes del femicida





Galván, que había colocado música a elevado volumen para evitar que se escucharan los gritos de la mujer, era un ex recluso que había salido libre tras cumplir una condena por lesiones graves calificadas y lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género, en un sumario iniciado en 2022 por denuncias de otra de sus ex parejas.

Mientras tanto, un familiar de la víctima sostuvo en este expediente que Delso había salido del inmueble de sus padres alrededor de las 10 de la mañana del lunes con la promesa de regresar al mediodía.

Intervino en la causa penal el fiscal Francisco Payges.

Por F.V.

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