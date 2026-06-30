Identificaron a la mujer que fue encontrada asesinada dentro de una bolsa en un basural

Las autoridades de la Justicia identificaron a la mujer que, el domingo, fue encontrada asesinada a balazos dentro de una bolsa, en un basural de la capital santafesina. Por el terrible crimen, los investigadores detuvieron a un sospechoso.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Daiana Mercedes Arber, de 32 años.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, la occisa, de acuerdo a los forenses, presentaba al menos un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo.

Trascendió que esa mujer era buscada desde el sábado después de una denuncia, radicada por sus consternados familiares, en la subcomisaría 2ª, existente en el barrio Santa Rosa de Lima.

Tremendo hallazgo





De acuerdo a lo difundido, el cuerpo de la joven agredida a disparos había sido colocado en el interior de una bolsa y luego depositado en un terreno utilizado como basural situado en el cruce de Liberación y Estrada, en el barrio Villa del Parque.

Integrantes de la comisaría 6ª preservaron el lugar para evitar la alteración de pruebas y, posteriormente, se desplegó un amplio operativo del que participaron buzos tácticos, la Brigada Aérea, la Sección Perros y los miembros de la Policía de Investigaciones (PDI).

Apresaron a sospechoso





Algunas horas más tarde, los funcionarios apresaron a individuo, que tenía armas de fuego en su poder y que se cree que supuestamente habría participado en el femicidio.

En la causa penal intervino la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, a cargo de la doctora Laura Gerard.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy