Asesinaron de un balazo en la cabeza a un joven en una supuesta pelea entre dealers de droga

Un joven de 23 años fue asesinado al recibir un balazo en la cabeza en una supuesta pelea entre dealers registrada en el oeste del conurbano bonaerense. Los criminales fugaron y son buscados por los pesquisas policiales, descartándose por completo que esos malvivientes hayan actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Lautaro Ariel Ramírez.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo en el cruce de Reaño y Luján, cuando se habría originado una disputa, oportunidad en la que el muchacho resultó herido de arma de fuego.

Trascendió que los atacantes huyeron; mientras que los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar a los autores de la mortal agresión.

Hasta el momento, se sospecha que lo ocurrido habría sido un altercado entre hampones dedicados a la comercialización de sustancias ilegales.

Intervino en la causa penal el doctor Diego Ignacio Rulli, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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