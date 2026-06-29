Asesinaron a disparos a dos hombres y a una mujer: investigan un ajuste de cuentas

Dos hombres y una mujer fueron asesinados a disparos por presuntos dealers, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales buscan a los autores del triple homicidio, quienes también hirieron a una joven y que supuestamente estarían relacionados a la venta de drogas en el vecindario.

Voceros judiciales revelaron que las víctimas fatales fueron identificadas, en forma oficial, como Joaquín Maximiliano Villegas, de 34 años; Víctor Alexander Martínez, de 24; y Naiara Noemí Marte Semprevivo, de 18; mientras que la herida es Naiara Toloza, de 19.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que se produjo días pasados, se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a personas que habrían sido agredidas mediante arma de fuego en el cruce de Recuero e Icalma, en las cercanías de un arroyo.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados hallaron los cadáveres de Villegas y de Semprevivo; en tanto que observaron que Martínez y Toloza yacían heridos.

Minutos más tarde, el muchacho y la joven debieron ser conducidos de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Simplemente Evita, donde Martínez perdió la vida y la joven evoluciona de sus lesiones.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero de los atacantes.

Hasta el momento, se descartó que los malvivientes hayan actuado con fines de robo, ya que se cree que los mismos serían vendedores de drogas.

Intervino en la causa penal el doctor Diego Ignacio Rulli, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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