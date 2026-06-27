Caso Ángel López: la familia cuestionó al fiscal por la falta de avances en la denuncia contra la psicóloga

La familia de Ángel López, el nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, volvió a reclamar respuestas a la Justicia por la falta de avances en la causa vinculada a la psicóloga que elaboró los informes que derivaron en su restitución a la madre.

Los familiares cuestionaron el desempeño del fiscal Martín Cárcamo, a cargo de la investigación, por la denuncia contra Jennifer Leiva, profesional del Servicio de Protección de Derechos. Según afirman, existen medidas de prueba que no fueron impulsadas.

Lorena Andrade, madrastra de Ángel, y Luis López, padre del niño, relataron que acudieron a la fiscalía para interiorizarse sobre el estado de la investigación y conocer qué medidas se habían realizado hasta el momento.

"Queríamos saber cuáles eran los avances, qué había recopilado y qué tenía en sus manos. Al menos debería contar con los informes falsos que hizo esta mujer, donde escribía sobre el estado de Ángel, dónde vivía y todas las mentiras que después salieron a la luz", dijo la mujer.

Los familiares señalaron que, durante ese encuentro, el fiscal les transmitió su visión respecto de la responsabilidad que podría tener la profesional denunciada.

La familia de Ángel López cuestionó al fiscal Martín Cárcamo por falta de avances en la denuncia contra la psicóloga.

Ante esa situación, remarcaron que su planteo no apunta a atribuirle el homicidio del niño, sino a cuestionar su actuación dentro del proceso que terminó con la restitución. "No decimos que ella mató a Ángel; sino que no veló por su seguridad. Ellos fueron quienes entregaron a Ángel a sus asesinos", expresó.

El reclamo cobró fuerza en los últimos días luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispusiera una nueva revisión de las pericias realizadas sobre la muerte de Ángel. Para eso, pidió la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, esa resolución forma parte de la causa principal que investiga el crimen del niño. Las críticas de la familia están dirigidas a otro expediente: la denuncia presentada contra la psicóloga Leiva por un presunto incumplimiento de sus deberes.

Las críticas de la familia por la investigación y las pruebas pendientes

Los familiares de Ángel también cuestionaron la falta de medidas que, a su entender, podrían resultar importantes para el avance de la causa. Entre ellas mencionaron la obtención de registros de cámaras de seguridad del hospital y otros informes vinculados con distintas intervenciones realizadas durante el caso.

Según relató Lorena, durante la reunión el fiscal les habría señalado que esos registros posiblemente ya no estuvieran disponibles debido al tiempo transcurrido desde los hechos.

Lorena Andrade, madrastra de Ángel Lopez, sostuvo que si el fiscal "no quiere investigar, debería declararse incompetente y apartarse de la causa".

Otro punto de conflicto surgió a partir de un supuesto correo electrónico que, de acuerdo con la familia, el fiscal aseguró haber enviado al abogado querellante para tramitar un cambio de fiscal.

Sin embargo, Lorena sostuvo que esa comunicación nunca apareció en la casilla del letrado, por lo que volvió a reclamar que el funcionario se aparte de la investigación. "Si él no quiere investigar, debería declararse incompetente y apartarse de la causa", afirmó.

La mujer también manifestó su desacuerdo con la interpretación que, según sostiene, el fiscal realizó sobre la denuncia contra la psicóloga e insistió en que "la denuncia contra Leiva es por incumplimiento de sus funciones, no por homicidio" y manifestó que Cárcamo "ni siquiera leyó la denuncia".

Por último, la mujer describió el impacto que atraviesa la familia. "Vivimos el día a día. Hay días en los que tenemos fuerza y otros en los que ya no tenemos ganas de seguir peleando. Nos bajonea mucho cuando pasan estas cosas porque sentimos que se sigue pisoteando la memoria de Ángel. Sabemos todo lo que sufrió, tenemos claro que fue asesinado. Es muy difícil nuestro día a día sin él", sostuvo.