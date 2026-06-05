Marcha en Comodoro Rivadavia a dos meses del crimen de Ángel López

A dos meses del homicidio de Ángel López, familiares y vecinos realizan hoy una movilización en Comodoro Rivadavia con el fin de sostener el pedido de justicia y manifestarse en contra de los responsables detrás de la decisión de otorgar la custodia del menor a su madre, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michel Kevin González, quienes actualmente se encuentran detenidos con imputaciones agravadas tras conocerse los resultados de la autopsia.

La convocatoria está pautada para este viernes 5 de junio a las 20 en la Escuela 83 bajo la consigna "A dos meses del asesinato de Ángel".

Reclamos y señalamientos de la convocatoria

Según el flyer difundido a través de las redes sociales, la marcha apunta de manera directa contra cuatro nombres que han estado bajo la lupa desde el inicio del caso: Jennifer Leiva, Pablo Pérez, Estela Bellido y Verónica Roldán, señalados como los responsables de la decisión de que el niño fuera a vivir con Mariela Altamirano.

Asimismo, la movilización tiene como objetivo recordar otros casos similares en los cuales el accionar de la Justicia derivó en entornos de violencia y el consecuente fallecimiento de menores de edad.

Situación procesal y agravamiento de cargos

La situación judicial de los imputados se complicó a mediados de mayo durante una audiencia clave en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, donde la Justicia de Chubut agravó las calificaciones legales basándose en los resultados de la autopsia y los estudios histopatológicos de la Junta Médica Forense provincial.

Por su parte, el abogado querellante de la familia del menor, Roberto Castillo, explicó que la nueva tipificación para la madre del nene es "homicidio agravado por el vínculo y alevosía", mientras que para su pareja es "homicidio simple agravado por alevosía", delitos que contemplan la prisión perpetua como única pena en expectativa.