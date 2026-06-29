Horror: asesinó a cuchilladas a su esposa y prendió fuego la casa para ocultar el femicidio

Una mujer, de 52 años, fue asesinada a cuchilladas y por el crimen los pesquisas policiales detuvieron a su marido, quien figura sindicado de haber ocasionado un incendio en la vivienda en la que ambos residían para esconder lo ocurrido, en un macabro femicidio registrado el fin de semana en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Ana María Soraire.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió el sábado, cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) y del cuartel de bomberos de la zona recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una incendio en una finca, situada en el cruce de Luis Agote y Pi y Margall, en las cercanías de las vías del Ferrocarril Roca.

Hallaron el cadáver carbonizado





Trascendió que, al arribar al mencionado inmueble, los uniformados consiguieron apagar las llamas y entonces observaron el cadáver de la mujer, que estaba carbonizado; mientras que se apresó al individuo, de 53 años, quien había padecido un desvanecimiento y que luego debió ser conducido de urgencia hasta el Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y determinaron que presentaba heridas de arma blanca en el cuerpo.

Al requisar el escenario del drama, se procedió a la incautación de un cuchillo que se asegura que tendría manchas de sangre y un aparato de telefonía celular, que había sido dañado por el accionar del fuego.

La hipótesis de los investigadores





A raíz de tal motivo, se cree que el sujeto mató a su esposa y que luego prendió fuego el domicilio, con la intención de simular que el episodio había comenzado por razones accidentales.

En base a las pruebas aportadas al expediente, los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito se encargan de investigar lo acontecido.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por el vínculo", el doctor Federico José Pagliuca, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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