Caso Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena aseguró que "no presentaron ni una prueba para romper su inocencia"

Uno de los principales condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena, enfatizó que es inocente porque "nunca hizo nada" y que recibió una prisión perpetua sin que presenten "una prueba que rompa su inocencia".

En una entrevista desde el Pabellón 5 del Complejo Penitenciario I de Resistencia, Sena argumentó que el proceso judicial no pudo demostrar su participación en el hecho y que la condena se dio por "un hartazgo social".

Un juicio por jurados estableció la culpabilidad de Cesar Sena y sus padres Emerenciano y Marcela Acuña en noviembre de 2025 por el asesinato de la joven de 28 años, sin embargo, el dirigente chaqueño enfatizó que los responsables fueron presionados por el poder político provincial.

Emerenciano Sena acusó al poder político provincial de presionar a los jueces populares que dictaron su prisión perpetua.

"Me condenaron porque vinieron doce personas que no saben nada de justicia, de investigación ni de nada y le impusieron la orden de que me condenen", planteó sobre la decisión de la justicia.

Además, remarcó que su hijo César Sena, condenado como el responsable del femicidio, atraviesa un grave deterioro en su salud mental y que se encuentra cada vez peor en sus días en la cárcel donde comparten pabellón.

La reacción de la familia de Cecilia ante la entrevista de Emerenciano Sena

La madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, utilizó sus redes sociales para realizar un duro descargo por la entrevista que brindó uno de los condenados por el fallecimiento de su hija. "Estás ahí porque planificaron matar a mi hija, con un viaje a Ushuaia", sentenció.

Romero puntualizó en el "cambio de libreto" de los Sena quienes se quieren posicionar como "víctimas" que no hicieron nada y que confían en que "cambiando el relato, cambie también la historia".



