Violó a su cuñada cuando era chiquita, salió de la cárcel y la mató: le dieron perpetua

Mario Andrés Cena, de 36 años, recibió la pena de prisión perpetua tras admitir en un juicio abreviado que asesinó a su cuñada, Vanesa Troncoso, de 22 años en la ciudad de Santa Fe.

El veredicto cerró una historia de terror intrafamiliar, ya que el femicida había cumplido previamente una pena de diez años de cárcel por haber abusado sexualmente de la misma víctima cuando ella era una nena.

La reconstrucción del expediente judicial determinó que el ataque se desencadenó el sábado 7 de septiembre de 2024.

Aquella tarde, el agresor fue a vivienda de la joven en el barrio Punta Norte. Sabiendo que la víctima se encontraba sola, Cena irrumpió en la propiedad con intenciones de cometer una nueva agresión sexual.

Mario Cena, el condenado por el femicidio de su cuñado.

Vecinos de la zona declararon que escucharon gritos desesperados de auxilio provenientes del interior de la casa. Minutos después de los ruidos, los testigos observaron a un hombre que se alejaba a toda velocidad a bordo de una motocicleta.

Enseguida vieron una densa columna de humo que comenzaba a salir de la casa, lo que los obligó a forzar la puerta de entrada.

Al ingresar a la propiedad los vecinos se encontraron con el cuerpo de Vanesa sobre un colchón que estaba envuelto en llamas. De inmediato dieron aviso a la central de emergencias, lo que movilizó a las dotaciones de bomberos y a las patrullas policiales de la jurisdicción.

Médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) lograron entrar a la habitación una vez que el fuego fue sofocado por el personal especializado.

Los profesionales de la salud detectaron que la joven tenía una toalla fuertemente atada alrededor del cuello. A pesar de los esfuerzos desesperados y las maniobras de RCP que le practicaron en el lugar, no pudieron reanimarla y confirmaron su fallecimiento por asfixia.

Efectivos de la división homicidios iniciaron las tareas de campo y cruzaron los datos aportados por los testigos con los antecedentes familiares de la víctima.

Las descripciones del sospechoso en moto coincidían de forma directa con Cena, quien había recuperado la libertad hacía apenas un año tras pasar una década tras las rejas por los ultrajes cometidos cuando Vanesa tenía 11 años.

La detención se logró gracias a su pareja, que es hermana de Vanesa

El quiebre definitivo para la localización del prófugo se dio gracias al testimonio de su propia pareja, quien era además la hermana de la joven asesinada.

Personal policial desplegó un operativo cerrojo en el barrio Nueva Pompeya y logró capturar al imputado. Desde ese momento, el hombre quedó alojado en una unidad penitenciaria bajo los cargos de femicidio y abuso sexual.

La resolución llegó a través de un procedimiento abreviado en los tribunales santafesinos, luego de que el acusado decidiera confesar la autoría material del crimen.

La fiscal de la causa, Laura Gerard, expuso ante el tribunal cómo el asesino redujo a la víctima, la violó, la estranguló y luego prendió fuego el colchón con el único objetivo de ocultar sus rastros y lograr la impunidad.