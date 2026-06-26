De ídolo a femicida: a 37 años del juicio a Carlos Monzón por el crimen de Alicia Muñiz

En la madrugada del 14 de febrero de 1988, el cuerpo de Alicia Muñiz apareció en el patio de una casa del barrio La Florida de Mar del Plata. Tenía 32 años. Había sido golpeada, estrangulada y arrojada desde el balcón por Carlos Monzón, el excampeón mundial de boxeo con quien mantenía una relación y con quien tenía un hijo en común, Maximiliano. Exactamente 177 días después de aquella madrugada, el 26 de junio de 1989, comenzaba en Mar del Plata el juicio que conmocionaría a la Argentina entera.

Así lo reflejaba la tapa del Diario Crónica. En ese momento no se conocían todos los detalles del crimen.

El juicio que paralizó al país

El proceso se desarrolló ante los ojos de todo el país. La causa fue transmitida en vivo y en directo por la radio, algo inédito para la época, y generó una cobertura mediática sin precedentes. Por el estrado desfilaron decenas de testigos con versiones contradictorias, pero hubo uno que resultó determinante: Rafael Crisanto Báez, un cartonero que recorría el barrio en el momento del crimen. Báez declaró haber visto a Monzón tomar a Alicia del cuello y arrojarla desde el balcón "como una bolsa de papas", para luego cambiarse el pantalón por un pijama y saltar desde el primer piso simulando un accidente.

La defensa intentó sin éxito alegar amnesia y emoción violenta. Las pericias médicas fueron contundentes: Alicia Muñiz ya estaba en estado agónico cuando cayó al vacío, con fractura del cartílago tiroides y del hueso hioides. La causa de muerte fue el estrangulamiento. El 3 de julio de 1989, apenas una semana después del inicio del juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata condenó a Monzón a once años de prisión por homicidio simple. La figura de femicidio no existía aún en el Código Penal argentino.

La cobertura del Diario Crónica sobre el crimen que impactó al país.

El primer femicidio mediático de la Argentina

Más allá del fallo judicial, el caso dejó una marca profunda en la sociedad. En un país que todavía hablaba de "crímenes pasionales" y tendía a proteger a sus ídolos deportivos, el asesinato de Alicia Muñiz forzó una conversación que hasta entonces no existía en el espacio público: la violencia de género como problema estructural y no como asunto privado. El caso impulsó la creación de las primeras comisarías de la mujer en la provincia de Buenos Aires y fue el puntapié de una toma de conciencia que décadas después derivaría en la incorporación del femicidio como figura agravada en el Código Penal.

Lo que el juicio también expuso fue una historia de violencia que venía de lejos. Alicia Muñiz había realizado al menos dos denuncias por violencia doméstica, en 1986 y en 1987, sin que tuvieran consecuencias. En una carta adjunta a la primera de esas denuncias, la propia víctima había relatado los episodios de agresión que vivía. Años antes, en una entrevista de 1980, había declarado públicamente que había intentado separarse de Monzón porque era "agresivo" y le había dicho que la "iba a destrozar". Las señales estaban. El sistema no las escuchó.

La figura de Monzón generó además una tensión que atravesó todo el proceso: buena parte de la prensa de la época eligió proteger al campeón y poner en duda la versión de los hechos. Los diarios titularon "crimen pasional" el día después del asesinato. Incluso durante el juicio, el entorno del boxeador intentó ejercer presión sobre el tribunal: la jueza Alicia Ramos Fondeville, primera y única mujer en la Cámara Penal marplatense en ese momento, reconoció años después haber recibido amenazas y haber tenido que salir del edificio por una puerta trasera el día de la sentencia. Esa tensión entre el ídolo y la víctima fue, en sí misma, otro espejo de la época.

Monzón cumplió solo cinco años de su condena. El 8 de enero de 1995, durante una salida transitoria por buena conducta, murió en un accidente automovilístico en la ruta provincial 1, cerca de Santa Rosa de Calchines, en Santa Fe. Conducía en estado de ebriedad. Alicia Muñiz, en cambio, sigue siendo recordada como símbolo de todas las víctimas que no tuvieron justicia a tiempo.