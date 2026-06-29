Macabro: asesinaron a mujer, metieron el cadáver en una bolsa y la tiraron en un basural

El cadáver de una mujer fue hallado dentro de una bolsa y abandonado en un basural, en un crimen perpetrado en la capital de la Provincia de Santa Fe. A raíz del asesinato, los policías detuvieron a un sospechoso.

Voceros judiciales revelaron que el macabro hallazgo se produjo el domingo y que la víctima sería una persona de 32 años, cuya desaparición había sido denunciada el sábado por sus allegados.

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Según agregaron los informantes, el cuerpo había sido colocado en el interior de una bolsa, en un predio situado en el cruce de Liberación y Estrada, en el barrio Villa del Parque.

Trascendió que integrantes de la comisaría 6ª preservaron el lugar para evitar la alteración de pruebas y que, posteriormente, se desplegó un amplio operativo del que participaron buzos tácticos, la Brigada Aérea, la Sección Perros y los miembros de la Policía de Investigaciones (PDI).

Apresaron a un sospechoso





Algunas horas más tarde, los funcionarios apresaron a individuo, que tenía armas de fuego en su poder y que se cree que supuestamente habría participado en el crimen.

Intervino en la causa penal la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, a cargo de la doctora Laura Gerard.

Por F.V.

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