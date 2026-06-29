Conmoción: asesinó a cuchilladas a su esposa bombera voluntaria y se quitó la vida

Una mujer que se desempeñaba como bombera voluntaria fue asesinada a cuchilladas por su esposo, quien se quitó la vida ahorcándose en la vivienda en la que residían, en un femicidio que se registró en la localidad santiagueña de Colonia Dora, en el departamento de Avellaneda.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Edith Eugenia Pérez, mientras que el agresor resultó Omar Rafael González.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió en el patio de una finca situada en el barrio Juventud en el citado distrito, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 34.

Trascendió que los cadáveres fueron hallados por un hijo del matrimonio, de 21 años, y que posteriormente un vecino del lugar alertó a los policías de la horrenda situación.

Heridas mortales





Las autoridades sostienen que la mujer presentaba heridas de arma blanca en el estómago, en el cuello y en la cabeza.

Mientras tanto, el cuerpo del hombre fue hallado colgado de un árbol vinal.

Intervino en la causa penal la fiscal Florencia Garzón.

Por F.V.

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