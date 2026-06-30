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Martes, 30 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ACRIBILLADO

Brutal: mataron a disparos a un hombre que estaba sentado frente a un portón

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y la víctima era una persona de 43 años. Los investigadores policiales buscan a los criminales y descartaron totalmente que los delincuentes hayan actuado con fines de robo.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un hombre de 43 años fue asesinado por varios individuos, quienes lo agredieron a balazos mientras se hallaba sentado frente a un portón, en un misterioso suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los criminales fugaron y son buscados por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Walter Gerardo Esquivel. Los investigadores descartaron  por completo que los autores del homicidio hayan actuado con fines de robo

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo días pasados cuando el damnificado se hallaba sentado frente a un portón, situado en el cruce de Reaño y Juan Llerena.

Trascendió que, en dichas circunstancias, arriban al lugar esos sujetos, quienes atacaron a disparos al hombre, para, de inmediato, escapar y esconderse en las calles del mencionado vecindario.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que la víctima había perdido la vida casi de manera instantánea como consecuencia de las graves heridas.

Buscan a los agresores

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría y de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, y del área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero de los asesinos.

Intervino en la causa penal el doctor Diego Ignacio Rulli, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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