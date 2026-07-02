Asesinaron a un supuesto prestamista: lo encontraron desnudo y con una bolsa en la cabeza en el baúl de un coche

Un hombre sindicado de ser prestamista, de 51 años, fue asesinado y el cadáver apareció desnudo y con una bolsa en la cabeza en el baúl de un coche, en un suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. A raíz del crimen, los pesquisas policiales detuvieron a dos sospechosos.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Sergio Gabriel Fernández.

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Según agregaron los informantes, a las 23.30 del 14 de junio, el cuerpo sin vida del individuo fue hallado, desnudo, con una bolsa negra en la cabeza y manchas de sangre en el rostro, en el baúl de su Fiat Cronos, con el dominio finalizado en LS, estacionado en el cruce de Balzac y Patricias Mendocinas, incautándose en el lugar el aparato de telefonía celular del hombre.

Trascendió que Fernández se había retirado de su finca a bordo del vehículo en la mañana del 9 de junio y sus familiares, que al día siguiente habían radicado una denuncia por su desaparición en la comisaría segunda del distrito, aseguraron que Fernández pensaba encontrarse con una mujer, en una relación extramatrimonial.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y de la D.D.I de la zona establecieron que el delito había sido perpetrado en un lubricentro situado en la esquina de avenida del Sesquicentenario y Guayaquil, comprobándose además que los autores del homicidio se movilizaban en un Honda Accord, con la patente terminada en 616.

Se realizaron cuatro allanamientos





Con estas pruebas, el martes los funcionarios realizaron cuatro allanamientos, oportunidad en la que apresaron al propietario del comercio, de 46 años, y al dueño del Honda Accord, de 71, incautándose también dos revólveres 32 y 38, una escopeta 28, municiones de distintos calibres, 17 vainas servidas 32, dos riñoneras de cuero negro, un VW Passat, una camioneta Renault Kangoo y tres aparatos de telefonía celular.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el lubricento y determinaron que había manchas de sangre.

Al respecto, el dueño del comercio narró, de manera espontánea, que los criminales lo habían encerrado a él en un baño del local, asesinaron a la víctima dentro del lubricentro, trasladaron el cuerpo en el baúl del Fiat Cronos y posteriormente lo obligaron a limpiar el predio.

Lo que indica el sumario





Consta en el sumario que el comerciante registraba una deuda con Fernández por un monto de 9.500.000 de pesos fechada el 28 de marzo de 2026 y otra por 5.000.000 de pesos del 16 de junio de 2026, y que el 16 de abril existía la transferencia de titularidad de una camioneta Peugeot Partner a un hijo de Fernández.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional Descentralizada N° 19 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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