Hallaron muerta a una mujer y detuvieron a su pareja: la macabra hipótesis que manejan los investigadores

La comunidad entrerriana de Concordia se encuentra conmocionada luego de que la policía hallara sin vida el cuerpo de una joven de 26 años durante la madrugada de este domingo en una vivienda del barrio Don Jorge. Además, se produjo la detención de la pareja de la víctima.

El caso de investigado por la Fiscalía local, que intenta reconstruir las últimas horas de la víctima, Milagros Zoe Schimf, y determinar qué ocurrió antes del desenlace fatal.

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Fuentes policiales informaron que el episodio ocurrió en una casa ubicada en el cruce de las calles La Pampa y Nogueira, donde un vecino alertó a las autoridades al advertir una situación que generó preocupación. Luego, los efectivos llegaron al lugar y encontraron el cuerpo de la joven.

Además, en el interior de la casa también se encontraba uno de los tres hijos de Milagros, quien no tiene vínculo filial con el principal sospechoso del expediente.

Detención de la pareja

Tras las actuaciones, la Justicia dispuso la detención de Maximiliano César Acosta, pareja de la víctima, quien quedó acusado de manera preliminar por presunta instigación al suicidio y desobediencia judicial reiterada. La fiscalía busca establecer si existió algún tipo de influencia del hombre en las circunstancias que derivaron en la muerte de la joven.

Los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis mientras aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia, elementos que serán determinantes para definir el rumbo de la causa.

Relación entre ambos





Según informaron fuentes judiciales, la investigación está encabezada por la fiscal Evelina Espinosa, con intervención también de la fiscal Julia Rivoira, quienes coordinaron las tareas realizadas en el lugar del hecho y las medidas judiciales posteriores.

Desde el inicio del procedimiento, los investigadores revisaron no solo lo ocurrido durante esa madrugada, sino también el historial de la relación entre la víctima y el sospechoso, y surgieron antecedentes que podrían ser relevantes para comprender el contexto en el que se produjo la muerte.

Uno de los puntos centrales de la causa está relacionado con las denuncias previas realizadas por Milagros contra Acosta y las medidas de protección que habían sido establecidas por la Justicia.

¿Restricciones de la joven ?





Según la información, la joven había solicitado restricciones de acercamiento contra su pareja. Estas medidas fueron ordenadas por organismos judiciales luego de intervenciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, los investigadores detectaron una situación que generó especial atención: a pesar de las restricciones vigentes, ambos continuaban conviviendo en el mismo domicilio.

Una denuncia anterior





Esa circunstancia abrió una nueva línea investigativa debido a la posible existencia de un incumplimiento de las órdenes judiciales. Por este motivo, la fiscalía incorporó la figura de desobediencia judicial reiterada dentro de la imputación inicial contra el detenido.

El expediente intenta determinar por qué motivo la pareja permanecía bajo el mismo techo pese a las disposiciones existentes y si esa convivencia tuvo relación directa o indirecta con el desenlace ocurrido.

La causa tomó en cuenta episodios anteriores, ya que en abril de este año, Milagros denunció al acusado por situaciones vinculadas a amenazas y agresiones, lo que derivó en una intervención policial y una orden de captura.

Detenido anteriormente





Acosta había sido localizado y detenido por las autoridades en esa oportunidad. Meses después, vuelve a estar bajo investigación por un hecho de gravedad que mantiene en alerta a la comunidad.

La autopsia será una de las pruebas importantes dentro del proceso, ya que establecerá con mayor precisión la causa del fallecimiento de Milagros Schimf. A partir de esto, la fiscalía determinará si corresponde modificar la calificación legal de la causa o avanzar con nuevas medidas.

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