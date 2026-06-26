Hallan muerta a una mujer de 80 años que era intensamente buscada y padecía demencia senil

Nélida Gómez, la mujer de 80 años que era buscada desde el 9 de junio tras salir de su casa en San Justo, fue hallada sin vida en un zanjón lindero a la colectora de la autopista Acceso Oeste, en la localidad bonaerense de Castelar.

Diego Villanueva, un allegado al entorno familiar de la víctima, confirmó la identidad de la mujer. El cadáver fue descubierto por un vecino de la zona mientras descendía de un puente peatonal ubicado sobre la avenida Presidente Perón, entre las calles Chivilcoy y Mercedes.

Al observar el cuerpo en el interior de la zanja, el hombre dio aviso al 911. Las autoridades ordenaron la realización de una autopsia para determinar los factores que desencadenaron la muerte.

Nélida Gómez era buscada desde el 9 de junio.

De acuerdo a las primeras observaciones, los peritos no detectaron signos visibles de violencia física en los restos. Por este motivo, la hipótesis principal de los investigadores se orienta hacia un fallecimiento derivado de un cuadro de hipotermia.

Los informes preliminares señalaron que el cuerpo presentaba un estado de descomposición avanzado. Cristina, sobrina de Gómez, identificó los restos.

La mujer había coordinado la difusión de la búsqueda de su tía, quien padecía demencia senil. Según la reconstrucción que habían realizado los familiares, Nélida salió de su casa alrededor de las 14.30 y nunca regresó.

Las cámaras de seguridad del municipio y de otras viviendas permitieron reconstruir el tramo inicial de su trayecto. De acuerdo a las grabaciones, a las 15.58 del día de su desaparición la mujer caminó por la intersección de la avenida Presidente Perón y Triunvirato.

Luego, transitó una cuadra sobre la misma avenida y realizó un giro hacia la calle Cervantes en dirección a Rincón, donde se perdió el rastro.

Los familiares recibieron llamados telefónicos que ubicaban a una persona de rasgos similares en diferentes sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo el barrio porteño de Villa Urquiza.

Una de las sospechas era que Gómez intentaba trasladarse hacia la vivienda de su hermana en CABA. Sin embargo, cada una de las alertas fue verificada mediante videos y fue descartada por la policía bonaerense.