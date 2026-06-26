Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 26 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DOLOR

Falleció Sergio Carelli, reconocido por su personaje de Gorutta Jones en "100% Lucha"

El emblemático luchador permanecía internado debido a una grave lesión en el nervio ciático. El encargado de dar la triste noticia fue Vicente Viloni, otro de los emblemas del histórico programa.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Una triste noticia conmocionó en las últimas horas al mundo de la lucha libre. Sergio Aldo Carelli, reconocido por interpretar a Gorutta Jones en "100% Lucha", murió este jueves luego de atravesar una enfermedad durante un largo tiempo

La noticia fue confirmada en las últimas horas por Vicente Viloni, quien decidió utilizar sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje de despedida a su colega y amigo.

 "Amigo se que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho que en paz descanses Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha", expresó Viloni en sus redes sociales.

En esa sentido, Viloni también hizo referencia a la reciente pérdida de Pablo Más Albert, luchador que interpretó al Teniente Murphy, que falleció el pasado domingo.

En tanto, Carelli atravesaba un delicado estado de salud debido a una grave lesión en el nervio ciático, que lo había llevado a enfrentar fuertes cuadros de depresión. 

El exboxeador y fisicoculturista, era uno de los personajes más queridos del exitoso programa de Telefe, donde, pese a ser presentado como uno de los villanos, logró ganarse el cariño del público. 

Por su parte, luego de conocerse la familia del referente del catch realizó un pedido especial. "En esta difícil situación, pedimos la ayuda de amigos y fanáticos para recaudar donaciones para poder hacer un sepelio", escribieron los familiares de Carelli en un flyer que fue compartido por el propio Viloni.

Por último, el fallecimiento de Carelli se produjo a pocos días de la muerte de Pablo Más Albert, el recordado Teniente Murphy, otra figura emblemática de 100% Lucha. 

Esta nota habla de:
1
La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."
POR LA RED

La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

2
La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."
POR LA RED

La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."

3
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

4
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

5
El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."
FARÁNDULA

El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Últimas noticias de Muerte