Falleció Sergio Carelli, reconocido por su personaje de Gorutta Jones en "100% Lucha"

Una triste noticia conmocionó en las últimas horas al mundo de la lucha libre. Sergio Aldo Carelli, reconocido por interpretar a Gorutta Jones en "100% Lucha", murió este jueves luego de atravesar una enfermedad durante un largo tiempo.

La noticia fue confirmada en las últimas horas por Vicente Viloni, quien decidió utilizar sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje de despedida a su colega y amigo.

"Amigo se que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho que en paz descanses Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha", expresó Viloni en sus redes sociales.

AMIGO SE LA QUE LUCHASTE HASTA EL FINAL Y SE QUE NECESITAS DESCASAR . TE VOY A EXTRAÑAR MUCHO QUE EN PAZ DESCANSES CHIQUI QUERIDO . DALE UN ABRAZO A MURPHY Y ESPERENME PARA UNA GRAN LUCHA . DE PARTE DE SU FAMILIA Y MIA LES AGRADECEMOS A TODOS LOS QUE AYUDARON ECONÓMICAMENTE Y CON... pic.twitter.com/pN5MipfYp8 June 25, 2026

En esa sentido, Viloni también hizo referencia a la reciente pérdida de Pablo Más Albert, luchador que interpretó al Teniente Murphy, que falleció el pasado domingo.

En tanto, Carelli atravesaba un delicado estado de salud debido a una grave lesión en el nervio ciático, que lo había llevado a enfrentar fuertes cuadros de depresión.

El exboxeador y fisicoculturista, era uno de los personajes más queridos del exitoso programa de Telefe, donde, pese a ser presentado como uno de los villanos, logró ganarse el cariño del público.

Por su parte, luego de conocerse la familia del referente del catch realizó un pedido especial. "En esta difícil situación, pedimos la ayuda de amigos y fanáticos para recaudar donaciones para poder hacer un sepelio", escribieron los familiares de Carelli en un flyer que fue compartido por el propio Viloni.

Por último, el fallecimiento de Carelli se produjo a pocos días de la muerte de Pablo Más Albert, el recordado Teniente Murphy, otra figura emblemática de 100% Lucha.