A 22 años de la masacre de Carmen de Patagones, la Corte Suprema ordenó indemnizar a las familias de las víctimas

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado Nacional y a la provincia de Buenos Aires indemnizar a las familias de las víctimas de la masacre de Carmen de Patagones, ocurrida el 28 de septiembre de 2004, cuando Rafael "Juniors" Solich, de 15 años, ingresó al aula del colegio Escuela de Enseñanza Media N° 202 y disparó contra sus compañeros, matando a tres e hiriendo a otros cinco.

Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisibles los recursos presentados por el Estado Nacional -a través de la Prefectura Naval- y por la Fiscalía de Estado bonaerense, en representación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.

La responsabilidad del Estado y la escuela

La justicia federal de Bahía Blanca había determinado en primera y segunda instancia que las autoridades del establecimiento no actuaron de manera diligente pese a que varios docentes habían advertido que la conducta de Solich era alarmante. En el sumario administrativo que se realizó sobre el cuerpo docente quedó acreditado que miembros del colegio sabían que los alumnos podían estar en peligro, pero no tomaron medidas.

La Prefectura Naval fue también declarada responsable: el arma utilizada en la masacre era de la institución y el padre de "Juniors", efectivo de la fuerza, había incumplido con su deber de custodiarla adecuadamente. Ante la Corte, la Prefectura argumentó que bajo esa lógica debería requisar diariamente los domicilios de sus 35.000 efectivos. El tribunal rechazó el planteo.

Las tres víctimas y el estado de las causas

Los estudiantes asesinados fueron Sandra Núñez, Federico Ponce y Evangelina Miranda, todos compañeros del primer año B del Polimodal. La Corte ya se había pronunciado el año pasado en el mismo sentido en la demanda de la familia de Ponce. La causa iniciada por la familia de Miranda tuvo su fallo en primera instancia recién en octubre de 2024.

Solich fue declarado inimputable por la jueza de menores que llevó la causa. "Cuando tiré, no era yo", declaró ante la magistrada.