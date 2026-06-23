Detuvieron a un operario alcoholizado que chocó a varios autos estacionados con una cargadora frontal

El operario de 47 años que chocó con una cargadora frontal a varios vehículos en la localidad entrerriana de Concordia fue detenido este martes.

Tras el incidente, el hombre tuvo que realizar un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió el lunes, en las horas posteriores a la finalización del partido en el que la Selección Argentina se impuso 2-0 frente a la de Austria.

El chofer de la maquinaria pesada, de propiedad privada, ingresó a las calles de la ciudad desde la Ruta Provincial 4, e inició un trayecto errático que incluyó varios impactos a vehículos que se encontraban estacionados.

El hombre utilizó un equipo tractor equipado con una cuchara en su parte frontal, diseñada para el movimiento de materiales o suelo, para circular por las calles de Concordia en estado de ebriedad.

Durante su trayectoria, el conductor también chocó contra camionetas que circulaban o se encontraban detenidas en los semáforos.

El avance ininterrumpido de la maquinaria pesada a lo largo de varias cuadras solo pudo ser detenido tras la intervención de la Policía local.

Según declaraciones del jefe de Policía, José María Rosatelli, el conductor continuó avanzando pese a los impactos, generando una situación de riesgo para quienes transitaban por la zona.

Para detenerlo, se desplegó un operativo cerrojo coordinado por las fuerzas de seguridad, que lo siguieron hasta interceptar el vehículo.

En tanto, los testimonios de los testigos que presenciaron los choques fueron añadidos al expediente. De acuerdo con sus declaraciones, el operario presentaba signos de ebriedad al momento de descender de la cabina de mando.

En tanto, los servicios de emergencia no reportaron lesionados. Medios locales informaron que algunas personas afectadas fueron trasladadas preventivamente a un centro de salud para recibir atención por traumatismos leves.

Al menos tres de los automóviles que sufrieron daños recibieron la calificación de destrucción casi total. Los cuatro vehículos restantes presentaron roturas de carrocería, ópticas y cristales.

Por último, la Fiscalía de Concordia inició una causa penal contra el operario por daños y conducción peligrosa. La Justicia dispuso el secuestro de la cargadora frontal para la realización de las pericias mecánicas correspondientes, al tiempo que evalúa las responsabilidades civiles de la firma propietaria del vehículo.

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