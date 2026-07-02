Vidente engualichadora extorsionaba a una clienta y le pedía dinero para no maldecirla y castigarla con arcángeles

Una vidente, que también es tarotista y hace gualichos, es investigada por las autoridades de la Justicia por estar sindicada de extorsionar a una clienta, a quien le exigía la entrega de dinero para no maldecirla con sus poderes y enviarle a los arcángeles. El suceso se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que la sospechosa, de 62 años, y una de sus colaboradoras, de 61, fueron notificadas de la formación de un expediente en su contra luego de un allanamiento realizado el miércoles en una finca situada en avenida Colón al 2900, casi en el cruce con Hipólito Yrigoyen.

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Según agregaron los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.DI.) marplatense y en base a las directivas impartidas por el doctor Luis Alberto Ferreyra, fiscal de la Unidad Funcional N° 12 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Requisa en la vivienda





Trascendió que, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar un televisor de 65 pulgadas, un lavarropas automático, dos diplomas de tarot, un sello y un talonario médico en blanco, un total de cinco cuadernos con anotaciones, formularios de pagarés, frascos de vidrio con velas usadas, estatuillas, cintas rojas, cajas con velas de colores y elementos utilizados para efectuar rituales, además de 1.240.000 de pesos, 300 dólares y un aparato de telefonía celular.

Lo que señala el sumario





Consta en el sumario que las diligencias investigativas comenzaron a raíz de una denuncia que la damnificada radicó el 14 de febrero, oportunidad en la que narró que había contratado a la vidente para que efectuara un gualicho con la esperanza de que su hijo se separara de su pareja, ocasión en la que la implicada empezó a reclamarle la entrega de 15.000.000 de pesos y de 26.000 dólares para finalizar "el trabajo".

Las amenazas





Al respecto, la denunciante agregó que la tarotista la amenazaba con represalias a sus diversos familiares en caso que ella no le pagara y que la maldición iba recaer también sobre la víctima de este ilícito, ya que pensaba enviarle a los arcángeles; en tanto que había usado su nombre para comprar alhajas y electrodomésticos.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Extorsión".

Por F.V.

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