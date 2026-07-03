Asesinaron a una adolescente de 14 años al quedar en medio de un tiroteo entre bandas

Una adolescente de 14 años murió al ser baleada en la cabeza tras quedar atrapada en medio de un tiroteo entre los integrantes de dos bandas rivales. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y la abuela de la menor resultó herida. Los funcionarios descartaron que lo acontecido haya sido un intento de asalto y habrían identificado a cuatro sospechosos.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Candela Abigail Urquiza mientras que la mujer herida es Blanca Urquiza, de 50 años.

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Según precisaron los informantes, el hecho se produjo en las cercanías de las calles Atalaya y Vicente Dupuy, cuando se originó un enfrentamiento a disparos entre los delincuentes que luego escaparon.

Trascendió que la joven y su abuela fueron llevadas de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Simplemente Evita, pero los médicos certificaron que la adolescente había fallecido antes de ser ingresada al centro asistencial.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en el cráneo.

Mientras tanto, los facultativos operaron a la mujer herida, ya que había sido alcanzada por un proyectil en la región de la espalda.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría cuarta sur del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de establecer el paradero de los autores de lo sucedido.

Interviene en la causa penal la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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