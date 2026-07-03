Apresaron a un hombre buscado por asesinar a joven a cuchilladas en una pelea

Un hombre que se hallaba prófugo de la Justicia luego de haber asesinado a un joven, de 22 años, a quien agredió a cuchilladas en una pelea, en un suceso registrado en 2025, fue detenido por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense. El caso, en aquel momento, había sido publicado en exclusiva por cronica.com.ar.

Voceros judiciales revelaron que el hombre, de 43 años, era requerido por la muerte de la víctima identificada como Alejandro Tomás López.

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Según agregaron los informantes, el sujeto resultó apresado por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona, quienes lo interceptaron en las cercanías de una plaza, situada en el cruce de Doctor Ignacio Arieta y Tomás Justo Villegas, en un expediente abierto por "Homicidio agravado".

De acuerdo a los trascendidos, el prófugo tenía pensado encontrarse en el mencionado lugar con su ex pareja, con el objetivo de recomponer la relación con la mujer.

Así fue el crimen

Tal lo difundido, el hecho se produjo a las 02:10 del 23 de marzo de 2025 cuando se originó una disputa en la esquina de Juan Llerena y Salvigny, oportunidad en la que el delincuente atacó a cuchilladas al muchacho.

Con rapidez, el agresor fugó; mientras que López posteriormente debió ser llevado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Diego Paroissien, aunque días más tarde falleció.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron luego al occiso y determinaron que presentaba dos certeras heridas de arma blanca en la región del estómago.

Consta en el expediente que el prófugo, tras perpetrar el asesinato, se había escondido en la ciudad santafesina de Firmat.

Intervinieron en la causa penal, Carlos Adrián Arribas, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios, y el magistrado Fernando Horacio Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N° 4, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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