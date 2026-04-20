Trágico incendio en Villa Crespo: un jubilado murió calcinado tras prenderse fuego su departamento

Un trágico incendio ocurrido en el barrio porteño de Villa Crespo terminó con la vida de un jubilado y obligó a evacuar a numerosos vecinos de un edificio. El fuego se desató en un departamento del tercer piso de un inmueble ubicado sobre la calle Ramírez de Velasco al 900.



Según informó Bomberos de la Ciudad, el siniestro se originó en la última planta del edificio. Ante la propagación del humo y las llamas, cerca de 17 residentes debieron abandonar sus viviendas como medida preventiva mientras se desarrollaba el operativo de emergencia.

Al ingresar al departamento afectado, los bomberos constataron que en su interior había una gran acumulación de residuos y objetos, lo que favoreció que el fuego se extendiera rápidamente por todo el ambiente.

Durante la inspección del lugar, los rescatistas encontraron el cuerpo de un hombre completamente calcinado, quien sería el jubilado que vivía en la vivienda donde comenzó el incendio.

Tras un intenso trabajo, las dotaciones lograron controlar el foco principal y continuaron con la extinción de pequeños focos residuales. Una vez que la situación quedó bajo control, los vecinos que habían sido evacuados pudieron regresar a sus departamentos.