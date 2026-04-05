Chacho Coudet se mostró contento por la actuación de River ante Belgrano pero se trazó varios objetivos para el futuro

River se sacó de encima a Belgrano en el Monumental y se acerca a la clasificación a la siguiente instancia del torneo Apertura 2026, gracias al doblete de Tomás Galván y el tanto de Facundo Colidio. Contento pero prudente, el entrenador Eduardo Coudet analizó el rendimiento del equipo y destacó algunos niveles individuales.

"Hicimos un muy buen partido. Es tiempo, trabajo y comprender que nos tenemos que adaptar al presente. En casa que necesitábamos hacer un buen juego, como lo hemos hecho. Ahora hay que seguir mejorando, trabajando y preparándonos para dar lo mejor", inició el Chacho en la conferencia de prensa, post cruce con el Pirata. "Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones. Es para lo que trabajamos y lo que intenamos hacer cada partido", agregó.

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"Es muy importante la competencia interna, eso va a elevar los niveles individuales. Me pone contento, indiferentemente de quién haga los goles, que vayamos creciendo a nivel individual y que podamos mejorar. Hoy se vio desde lo futbolístico. También tuvimos 15 días de trabajo que nos vinieron bien. Hay que seguir creciendo", apuntó más tarde.

Además, el DT de la Banda añadió: "Me pone muy contento que hayan hecho un gran partido y que haya salido todo bien. No creer que estamos tan bien, sino creer que podemos estar mejor, seguir trabajando y mejorando".

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Dentro del once inicial, pero sobre todo en los que ingresaron desde el banco, se destacaron varios juveniles de las inferiores y Coudet se refirió también a ello."Yo no le regalo nada a nadie, todos se ganan lo que consiguen, los pibes se lo merecen y hay que seguir trabajando. El día a día lo va a dar, entrenamos como jugamos", expresó. "Habrá partidos en los que nos saldrán mejor las cosas y otras que no van a salir tan bien como hoy pero sí tenemos una idea clara", completó.

El calendario de River tiene por delante el debut en la Copa Sudamericana, el miércoles ante Blooming en Bolivia, luego el clásico ante Racing en el Presidente Perón como visitante, más tarde otro cruce internacional ante Carabobo y luego el Superclásico ante Boca. "Siempre trato de poner a los que mejor estén para cada partido. En el fútbol hay injusticias, los entrenadores a veces nos equivocamos al elegir a los que mejor están", dijo el Chacho. "Vamos a tratar de embocar el equipo pensando en lo que podemos generar y por el rival que vamos a enfrentar. Por eso a veces cambio de nombres aunque lo hayan hecho bien", concluyó.