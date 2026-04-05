River fue superior y goleó a Belgrano en el Torneo Apertura 2026

River Plate goleó a Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Con esta tremenda victoria por 3 a 0, con el doblete de Tomás Galván y el cierre de la cuenta a cargo de Facundo Colidio, el Millonario estiró su racha a cuatro victorias consecutivas en el ciclo de Eduardo Coudet y se colocó como el inmediato perseguidor del líder Independiente Rivadavia.

La contracara fue el elenco Pirata, que solo se acercó a la valla defendida por el seguro Beltrán de manera muy aislada y con alguna pelota parada, que salió de los pies del Chino Zelarrayán. Pese a la apatía mostrada para buscar imponerse en terreno ajeno, el elenco cordobés todavía se encuentra en zona de clasificación a la siguiente instancia.

Con esta victoria, el Millonario encarará la última parte de la etapa clasificatoria con mayor holgura, justo en la víspera del clásico con el herido Racing y del debut en la Copa Sudamericana (el miércoles ante Blooming).

Las duras críticas a Maravilla Martínez por haber picado un penal en el clásico entre Racing e Independiente

PEGÓ EN EL PALO: a los 10 minutos del primer tiempo, Driussi estrelló la pelota en el poste izquierdo.

¡PALO! Driussi tuvo el primero para River ante Belgrano %u274C



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OTRA VEZ LA TUVO DRIUSSI: luego del palo, el delantero del Millonario erró un tiro cerca del arco con un defensor encima.

¡Otra de Driussi!



Definición del delantero de River que pasó muy cerca %uD83E%uDDD0



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LA TUVO BELGRANO: González Metilli cabeceó tras un centro procedente de un tiro libre pero Beltrán la sacó a puro reflejo.

¡ENORME BELTRÁN!



River se salvó del primero de Belgrano %uD83E%uDDD0



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GOL DE RIVER: a los 35 minutos del PT, Driussi erró un mano a mano y Galván aprovechó el rebote para abrir el marcador.

¡LO GANA RIVER!



Galván definió con el arco vacío ante Belgrano %u26BD #LPFxTNTSports



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LLEGÓ EL SEGUNDO DE RIVER: a los 12 minutos del segundo tiempo, Colidio convirtió de cabeza tras un centro por derecha.

¡RIVER ESTIRÓ LA DIFERENCIA!



Colidio y el 2-0 de River ante Belgrano %u26BD



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RIVER GOLEA: gran asistencia de Aníbal Moreno para la definición cruzada de Galván. Doblete del mediocampista.

GRAN PASE DE MORENO Y DOBLETE DE GALVÁN %u26BD



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