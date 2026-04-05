River fue superior y goleó a Belgrano en el Torneo Apertura 2026
River Plate consiguió su cuarta victoria consecutiva desde la llegada de Eduardo Coudet ante Belgrano de Córdoba, por el Torneo Apertura 2026.
River Plate goleó a Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
Con esta tremenda victoria por 3 a 0, con el doblete de Tomás Galván y el cierre de la cuenta a cargo de Facundo Colidio, el Millonario estiró su racha a cuatro victorias consecutivas en el ciclo de Eduardo Coudet y se colocó como el inmediato perseguidor del líder Independiente Rivadavia.
La contracara fue el elenco Pirata, que solo se acercó a la valla defendida por el seguro Beltrán de manera muy aislada y con alguna pelota parada, que salió de los pies del Chino Zelarrayán. Pese a la apatía mostrada para buscar imponerse en terreno ajeno, el elenco cordobés todavía se encuentra en zona de clasificación a la siguiente instancia.
Con esta victoria, el Millonario encarará la última parte de la etapa clasificatoria con mayor holgura, justo en la víspera del clásico con el herido Racing y del debut en la Copa Sudamericana (el miércoles ante Blooming).
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PEGÓ EN EL PALO: a los 10 minutos del primer tiempo, Driussi estrelló la pelota en el poste izquierdo.
OTRA VEZ LA TUVO DRIUSSI: luego del palo, el delantero del Millonario erró un tiro cerca del arco con un defensor encima.
LA TUVO BELGRANO: González Metilli cabeceó tras un centro procedente de un tiro libre pero Beltrán la sacó a puro reflejo.
GOL DE RIVER: a los 35 minutos del PT, Driussi erró un mano a mano y Galván aprovechó el rebote para abrir el marcador.
LLEGÓ EL SEGUNDO DE RIVER: a los 12 minutos del segundo tiempo, Colidio convirtió de cabeza tras un centro por derecha.
RIVER GOLEA: gran asistencia de Aníbal Moreno para la definición cruzada de Galván. Doblete del mediocampista.