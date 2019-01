Un hombre de 50 años perdió la vida en el balneario Solís, en el departamento de Maldonado, Uruguay por la vibrio vulnificus, mejor conocida como la " bacteria de mar", luego de ingresar al mar tras pincharse, aparentemente, con un junco que lo lastimó. Fuentes sanitarias de ese país indicaron que la bacteria puede afectar a quienes consuman frutos de mar poco cocidos o crudos o ingresan al océano con heridas abiertas.

"Se trata de una infección que puede ser grave y en algunos casos mortal, por lo que se recomienda evitar el consumo de productos del mar poco cocidos o crudos (así como su manipulación sin medidas de protección) y de igual modo, evitar el ingreso al mar con heridas o cortes en la piel", señalaron en un comunicado desde el Ministerio de Salud Pública de Uruguay.

Sin embargo, un grupo de médicos locales coincidieron en que esta bacteria no se puede considerar una amenaza: "La bacteria no es una amenaza en Salud Pública en general y menos en nuestro país. Y es un fenómeno transitorio que se ve anualmente, con un número de casos pequeños, por lo que no da para alarmarse", dijeron los especialistas.

En tanto, expresaron que "si una persona se mete al mar con una herida abierta y luego se siente mal, puede tener una evolución grave y conducir a la muerte si no se hace un tratamiento antibiótico adecuado y precoz". Al parecer, la víctima se pinchó con un junco antes de ingresar al agua, lo que le generó una herida infecciosa.

Luego comenzó a tener malestar y no fue posible siquiera una intervención quirúrgica porque falleció minutos más tarde. Esta bacteria, que el año pasado también despertó las alertas de los organismos de salud uruguayos, suele encontrarse en aguas cálidas y saladas. Cabe destacar que entre enero y febrero de 2018, tres personas murieron en el país a causa de la vibrio vulnificus.