Horror: prendió fuego a una cajera de supermercado porque "habló" con su novio

Una cajera de supermercado de 24 años que había sido rociada con alcohol y prendida fuego por otra mujer en Brasil falleció el pasado 19 de abril tras permanecer nueve días internada en estado crítico.

La investigación apunta a un ataque premeditado, motivado por una discusión previa vinculada a la pareja de la acusada. Por el hecho, las autoridades lograron la detención de la presunta agresora, quien se encontraba oculta en una zona rural de la localidad de Delfinópolis.

El avance de la instrucción judicial sumó pruebas determinantes a través del análisis de los registros fílmicos. Las cámaras de seguridad del comercio donde ocurrió el hecho revelaron que la atacante había estado en el lugar minutos antes y regresó poco después para concretar la agresión.

Según fuentes policiales, el detonante habría sido un intercambio de palabras entre la víctima y el novio de la detenida. En los videos del recorrido de huida, se observa a la sospechosa alejándose del local con una botella de alcohol visible en uno de sus bolsillos, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen fue planeado.

La víctima falleció tras nueve días de agonía. Tenía el 40% del cuerpo quemado.

La víctima llegó al hospital con el 40% de su cuerpo quemado





La víctima ingresó a un centro de salud de urgencia con quemaduras severas en el 40% de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos médicos durante más de una semana de internación, la gravedad de las lesiones resultó irreversible.

Mientras la comunidad despedía los restos de la joven en una ceremonia marcada por el dolor y el pedido de justicia, efectivos de la Policía Militar localizaron a la acusada. La mujer se refugiaba en una vivienda abandonada en las afueras de Delfinópolis tras haber permanecido prófuga por más de siete días.