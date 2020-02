El dólar cerró este jueves a un valor de $ 63,65 promedio para la venta al público, con una suba de apenas tres centavos respecto del pasado miércoles, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 16 centavos y finalizó a $ 61,39.



Así, la divisa norteamericana con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 82,75.



El billete norteamericano cerró sin cambios en el Banco Nación a $ 63,25 para la venta y a $ 58,30 para la compra, lo que significó que en lo que va del año el billete se movió solo $ 0,25 en esta entidad.

.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 83,44, con un avance de 0,17% respecto del pasado miércoles; y el dólar MEP cotizaba a $ 81,93, lo que marcaba una suba de 0,42% a su valor del miércoles., analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que la suba del 0,16% en el tipo de cambiomayorista "coincide con el ajuste dispuesto por el BCRA para su postura de venta", que realizó cuando la divisa alcanzó los $ 61,39, compensadas luego con compras de bancos oficiales en 61,38 pesos, "un rango que atenazó la cotización del dólar mayorista".El volumen operado en el segmento contado fue de US$ 184 millones, un 7% menos que la última jornada, con US$ 92 millones registrados en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE).Por último, se operaron US$ 329 millones en el Mercado de Futuros de Rosario, Rofex, de los cuales los plazos más cortos concentraron poco más del 45% del volumen operado y, para los meses de febrero y marzo, terminaron operándose a $ 62,85 y $ 65,99, con tasas de 58,11% y 58,20% respectivamente.

Tasa de interés de las Leliq

El directorio del Banco Central (BCRA) dispuso este jueves una nueva baja de la tasa de política monetaria al recortar el rendimiento del interés de las Leliq en cuatro puntos, pasando de 48% a 44% nominal anual, lo que constituye la más baja desde hace un año.



La medida implica una acumulación de 19 puntos de recorte en el rendimiento de las Letras de Liquidez (Leliq) desde la asunción de la nueva gestión del Central, a cargo de Miguel Pesce, al pasar del 63% al actual 44%.



Por otra parte, se trata de la tasa de política monetaria más baja desde el 14 de febrero de 2019, cuando la licitación diaria para las Leliq había sido de 43,93%, durante el período de flotación del dólar entre "bandas" dispuesto por la gestión de Guido Sandleris.



"La decisión fue adoptada tomando como referencia la consolidación de la desaceleración inflacionaria", informó la autoridad monetaria en un comunicado, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara esta tarde que la inflación de enero fue de 2,3% mensual.

.

La nueva tasa de política monetaria regirá a partir de la próxima licitación de las Letras de Liquidez, que se realizará el próximo martes, 18 de febrero."El Directorio del BCRA apunta a un manejo de tasas de interés que potencie el ahorro y el financiamiento en pesos, preservando a la vez el equilibrio del mercado monetario", aseveró el Central.El recorte de esta jornada se suma a la modificación del 21 de enero, cuando se aplicó un cambio en la frecuencia de las subastas de Leliq, que pasó de ser diaria a realizarse cada 7 y 14 días, por lo que la tasa de referencia en términos efectivos se ubica en 54% anual.Al respecto, el BCRA afirmó entonces que la extensión de los plazos "redundan en una baja de la tasa de interés de referencia en términos efectivos, mejorando también las expectativas con respecto al desempeño de la tasa de política monetaria y favoreciendo un control más eficiente de las condiciones de liquidez".