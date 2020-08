Más allá de la buena noticia dada el último miércoles con el desarrollo de la vacuna de Oxford en la Argentina, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reveló que la Argentina tiene convenio con otros dos proveedores para recibir la vacuna contra el coronavirus cuanto antes sea posible.

“AstraZeneca no es el único, nosotros estamos trabajando en punta con tres, uno está haciendo la fase clínica acá, que es Pfizer, y el otro es un productor chino que está al borde de hacer la fase clínica acá”, detalló. El funcionario comentó que las negociaciones con estas empresas farmacéuticas comenzaron “hace varios meses”, pero que el tema se manejó con discreción para “no generar expectativas”, ya que “hay mucha competencia, mucha geopolítica”.

De modo tal que, además de AstraZeneca y Pfizer, el país está avanzando para cerrar un acuerdo con la empresa estatal china SinoPharm, que, según contó el ministro, “es la más grande de China en salud”. La farmacéutica del país que gobierna Xi Jinping desarrolla un tratamiento preventivo para combatir el Covid-19.

Gran noticia para la Argentina y para Latinoamérica que un laboratorio de alta tecnología como @mAbxience sea el encargado de producir el reactivo de la vacuna de Oxford en nuestro país. — Roberto Salvarezza (@RCSalvarezza) August 12, 2020

Aunque en julio pasado fue cuestionada por probar el producto en sus empleados, incluidos altos directivos, SinoPharm apostó fuerte por una tecnología probada: una vacuna “inactiva” que se hace cultivando el virus completo en un laboratorio y después matándolo, que es el método utilizado para hacer las vacunas contra la polio.

En este sentido, González García resaltó que, desde el gobierno, “por el momento trabajamos con esas tres empresas, pero eso no quiere decir que el día de mañana no venga alguien que tenga una vacuna mejor y la compremos”. “Más allá de que digamos que la de Oxford es una de las mejores, puede ser que no lo sea y nosotros tenemos que tener alternativas”, remarcó el ministro, y aseguró que “el Estado argentino va a comprar lo que sea necesario”, porque esa “es una decisión del Presidente”.

Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, aseguró en diálogo con radio Continental: “Argentina está abierta a todos los proveedores, a cuantas más vacunas podamos tener acceso, mejor”. En este sentido, también hizo hincapié en que la mayoría de los países buscan tener un lugar en el momento en que alguna de estas seis vacunas complete la fase 3 y se ponga a disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su aprobación.

“Va a haber una competencia muy importante para tener acceso. Por eso, el país abrió canales de negociación con numerosos proveedores”, resaltó Salvarezza. Tanto a AstraZeneca como a Pfizer se le pidieron 11 millones de dosis como estimación para cuando sean registradas.