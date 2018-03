El primer informe fue publicado en las últimas horas y corresponde a datos brindados anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que "toma como fuente los registros de organismos oficiales, desde la policía al hospital", detalló Fernando Cerro, Director Técnico del Indec.

Más de 260.000 mujeres reportaron situaciones de violencia de género entre el 2013 y el 2017, según datos del Registro Único de Violencia contra las Mujeres (Rucuvm) difundido por el Indec, que agregó que el 71,3% de esos casos corresponden a quienes pidieron asesoramiento, orientación y asistencia en organismos públicos.

El Rucuvm es la primera base de datos que reúne y sistematiza información de registros de organismos oficiales, desde la policía hasta los hospitales, y que no da cantidad de víctimas. No surge a partir de un censo o una encuesta sino que parte de las denuncias realizadas por las propias mujeres.

Aquí los datos más importantes

Fueron 260.156 casos los recopilados por el Indec entre el primero de enero del 2013 y el 31 de diciembre del año pasado, y la mayor parte (71,3%) corresponde a la búsqueda de asesoramiento, orientación y asistencia por parte de mujeres a partir de los 14 años.



Luego están las denuncias judiciales (16,9%) y, en proporciones menores, las presentaciones policiales y consultas realizadas para la atención de la salud de las víctimas las que suman estos dos últimos rubros, el 5% de los casos.



Edades. El 60,2 % de los casos de violencia recopilados por el Indec corresponden a mujeres de entre 20 y 39 años de edad, siendo la franja etaria que va de los 20 y 29 años la que acumula el 30,8 % de los casos y la de entre 30 y 39 años el 29,4 %. Los casos de mujeres de 14 a 19 años de edad que denunciaron situaciones de violencia son el grupo menos representado en el Rucuvm, aunque "hay que tener en cuenta que algunas instituciones sólo reciben denuncias de mujeres de más de 18 años".



Empleo. La mitad de los casos denunciados (50,4%) son denuncias de mujeres que tienen un empleo, ya sea formal o informal, lo que expresa de alguna manera "su grado de vulnerabilidad y sus posibilidades económicas para salir de ese contexto de violencia", detalla el informe.



En el 82,7% de los casos, el vínculo de la víctima con el agresor es el de pareja (45,8%) y expareja (36,9%). Estos porcentajes se dan en todos los grupos de edad. En tanto, hay otros vínculos familiares presentes en determinadas edades, como por ejemplo el de padre y madre entre las adolescentes de 14 a 19 años (17,3%) y los de hijo e hija, entre las mujeres de 50 años y más.



En tanto, en el 76,8% de los casos la víctima convive con el agresor cuando se trata de una pareja, en un 69,1% cuando es el padre, en el 67,3% en el caso de la madre y en el 66,3% cuando son los hijos.

En el Rucuvm se registraron casi todos los tipos de violencia, aunque no se han verificado casos de violencia mediática.

Esos tipos de violencia "no son excluyentes". Tanto es así que el 70% de los casos registrados son de mujeres que sufren más de un tipo de violencia en forma simultánea.

La violencia sicológica es la que predomina entre los casos registrados (86,9%), seguida de la física (67,4%), la simbólica (25,1%), la económica y patrimonial (19,4%) y la sexual (7,9%) y la modalidad más informada es la doméstica (97,0%). En tanto, los casos de violencia laboral, obstétrica, contra la libertad reproductiva e institucional, tienen muy poca presencia en el registro, ya que recopilan el 1% de los casos.



En cuanto a la frecuencia y el tiempo del maltrato, variables que dan cuenta de la gravedad de la situación que soportan las mujeres antes de decidirse a buscar ayuda, en el 93,3% de los casos sufren violencia más de una vez. En tanto, en el 40,5% de los casos refiere a un período de 1 a 5 años y el 23,8% de los casos a más de 10 años de maltrato.

Víctimas de la violencia. Una triste realidad que hay que cambiar.



Segundo informe

La Justicia publicó diversos datos que no dejan de llamas la atención.



En la antesala de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia publicó que el 89 % de las denuncias por violencia de género son de mujeres.

Según datos de esa dependencia, a cargo de la jueza Elena Highton de Nolasco, en los últimos nueve años la más comprometida fue la franja etaria comprendida entre los 22 y los 39 años

Entre septiembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2017, se atendieron 80.078 casos de personas que se presentaron por estar directamente afectadas por hechos de violencia familiar. El 89% correspondió a presentaciones realizadas por mujeres y el 11%, por varones.

Este universo no incluye los 7.242 casos correspondientes a denuncias de "terceras personas", es decir aquellas que concurrieron a denunciar hechos de violencia que afectaban a otro individuo.

La mayoría de las mujeres afectadas (71.542) denunció hechos de violencia por parte de un varón (91%). El principal vínculo con la persona agresora fue de pareja (83%) –incluye a ex parejas, novios o convivientes- y en el 61% de los casos registrados la mujer afectada ya no vivía con la persona denunciada.



El segmento que aparece en una mayor situación de vulnerabilidad corresponde a mujeres adultas de entre 22 y 39 años (58%), mientras que los restantes grupos etarios arrojaron los siguientes porcentajes: 40 a 49 años (20%), 50 a 59 años (8%), 60 a 74 (5%) y mayores de 74 (1%). Las niñas hasta los 17 años representaron el 1% (este universo no incluye a las niñas y adolescentes alcanzadas por la violencia según el relato de la persona denunciante).

Entre los tipos de violencia observados, en el mayor número de casos fue psicológica (87%), física (62%), simbólica (45%), económica (35%), ambiental (29%), social (19%) y sexual (12%).

El organismo implementó un servicio inédito en la Justicia argentina: atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso los fines de semana y feriados.