El Oso Arturo se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de VideoMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli antes de transformarse en el actual ShowMatch. Si bien actualmente en el programa se destaca el certamen artístico "La Academia", antes había fuerte protagonismo del humor, que era el aspecto central del ciclo.

Javier Adarvez es el hombre que está detrás del traje de una de las mascotas más famosas de la historia de la televisión argentina, a la altura de otros fenómenos como el del Topo Gigio o nuestros queridos Carozo y Narizota. Sin embargo, eso parecería haber quedado en el pasado tras una fugaz vuelta del Oso Arturo para acompañar al Cabezón. Con la mutación del formato y la aparición del exitoso Bailando por un sueño, el personaje desapareció de los medios.

Marcelo Tinelli junto al Oso Arturo en Videomatch.

¿Qué fue de la vida del Oso Arturo?

Lejos del show y las cámaras, Javier Adarvez ahora vive en Miami. Está instalado desde el 2005 junto a su familia en la ciudad de Estados Unidos y trabaja en el área de marketing de una empresa de telecomunicaciones. Además, para completentar con ese empleo, comercia dulce de leche, cloro y diversos productos argentinos.

En 2014 tuvo un regreso, pero quedó trunco. Anunciado con bombos y platillos, el Oso Arturo regresó con mucha Alegría a Showmatch emocionó a todos y despertó la tostalgia de una gran parte del publico que lo miraba cuando el programa era transmitido en Telefé. Sin embargo, duró poco. Si bien algunas versiones hablan de una guerra legal entre Ideas del Sur y Telefe por los derechos del personaje, la decisión de dejar en stand by a la mascota fue del propio actor. "Me vuelvo a Miami porque extraño a mi familia, pero si llegamos a un acuerdo, volveré", dijo antes de su partida.

En una entrevista con Ciudad Magazine, explicó que tiene residencia permanente en los Estados Unidos por lo que sólo puede estar fuera del país 180 días por año, lo que interfirió con su permanencia en el show.

.

"Extraño mucho, ya llevo un mes y pico acá y llegó la hora de volver. Todavía tenemos que llegar a un acuerdo con Ideas, pero principalmente es una cuestión de que me quiero volver porque los extraño. Ideas me ofreció dinero y no lo acepté porque yo vine ahora más que nada por cariño y amor”, apuntó.

Javier Adarvez, el hombre que le dio vida al Oso Arturo, con Marcelo Tinelli.

El nacimiento del Oso Arturo en VideoMatch y un éxito inesperado con Marcelo Tinelli

En 1997 el Oso Arturo hizo su gran debut por VideoMatch conquistando a los televidentes. Sin embargo, Javier Adarvez ya había estado en la piel de otro personaje que no tuvo el mismo éxito: el Dinosaurio Bernardo, en 1994. “La gente me dijo siempre que el Oso dejó un lindo recuerdo, fue un muñeco diferente a los de los tradicionales, celoso, le gustaba la plata y las mujeres. Cuando los nenes querían sacarse fotos les pedía guita. Estaba totalmente loco. El Oso más allá de que no hablara tenía gestos en los que decía todo. Fue una mascota atípica a los muñecos normales. A la gente le divertía mucho que le llevara la contra a Marcelo Tinelli”, explicó Adarnez, en una entrevista de 2020 que hizo TN Show.

Y agregó: “Pablo Granados estaba promocionando su CD y fuimos una semana al programa, yo vestido como el dinosaurio. Después de tres años, Claudio Villarruel me comunicó que el muñeco no iba más y me pidió bocetos para hacer otro para la próxima temporada. Con mi hermano, que es muy bueno dibujando, nos pusimos a ver que salía y finalmente eligieron al Oso Arturo. El traje lo mandamos a fabricar con la misma chica que hizo el de Bernardo”.

.

Antes de estar en la televisión, Adarvez trabajaba de lunes a viernes, animando fiestas infantiles, y los fines de semana, vestido de mono en el Shopping Sur. Cuando Pablo Granados hizo un acuerdo con el centro comercial para grabar Ritmo de la noche, Adarnez empezó a bailar trajeado y causó furor en la audiencia.