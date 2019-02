Al menos una mujer murió, otras cuatro personas sufrieron quemaduras graves, 52 debieron ser trasladadas a distintos hospitales porteños y otras 60 evacuadas y asistidas en el lugar por los bomberos, debido al incendio que se produjo por causas aún no determinadas en el hotel Las Naciones, situado en la avenida Corrientes al 800, a pocos metros del obelisco.



Fuentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires informaron a Télam que una mujer de 55 años afectada por la inhalación de humo murió en el hospital Ramos Mejía, mientras que dos hombres y dos mujeres que sufrieron quemaduras graves permanecían internados en la unidad de terapia intensiva del hospital Argerich, con pronóstico reservado.



Además, tres personas afectadas por inhalación de humo fueron trasladadas al hospital Argerich, otras 9 con efectos de inhalación de humo al Fernández, 10 adultos afectados por inhalación de humo al Penna, 6 adultos y 2 menores por inhalación de humo al Rivadavia, y 2 adultos y 6 menores por inhalación de humo al Ramos Mejía.



También recibieron pacientes trasladados el hospital Durand y el hospital Tornú.



El fuego se registró en el palier del quinto piso con proyección a los ascensores y alcanzó un espacio de 10 metros por 15, y fue extinguido con una línea de agua de 38 milímetros, de acuerdo con lo explicado por las fuentes.



Las autoridades no pudieron precisar las causas del incendio, aunque aseguraron que varios de los matafuegos del edificio "estaban con su carga vencida".



Dos dotaciones de bomberos de la policía de la Ciudad trabajaron junto a otras dos de la Policía Federal Argentina para apagar las llamas y asistir a las víctimas.



Para el operativo también se utilizaron 14 ambulancias, una Unidad de Catástrofe y dos unidades de triage del SAME.



A raíz del operativo de seguridad y asistencia sanitaria montado por los bomberos, la policía y el SAME, el tránsito estuvo interrumpido entre la avenida Carlos Pellegrini y la calle Esmeralda, a lo largo de la avenida Corrientes.



El fuego, dijeron los bomberos, se inició a las 16 y solo pudo ser controlado una hora y media después.

Algunos pasajeros del hotel que estaban en los pisos superiores abrieron las ventanas y haciendo señales con sábanas y ropas trataron de captar la atención de los rescatistas.



"Los bomberos sacaron a personas desmayadas. Me impactó ver a nenes chiquitos atrapados. Me conmovió escuchar a la gente pidiendo auxilio", contó Gabriela, una trabajadora de la zona en declaraciones a la prensa.



El hotel Las Naciones había sido allanado y más de veinte mujeres fueron rescatadas el 3 de diciembre de 2014 por orden del juez federal, Luis Rodríguez que investigaba una red de trata que explotaba mujeres en una red de prostitución que operaba en cerca de 50 de los 300 departamentos de esa torre, ubicados de los pisos 12 a 26.