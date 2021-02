Por Francisco Nutti

@FranNutti

Después de un año complicado para la educación argentina por la pandemia del coronavirus, miles de estudiantes de Ciudad de Buenos Aires regresarán a las aulas de forma escalonada a partir del próximo 17 de febrero. Según los especialistas, será fundamental que se cumplan todos los protocolos para evitar contagios.

"Hay que respetar medidas básicas como el uso del barbijo, trabajar en grupos con distanciamiento entre pupitres, utilizar siempre el mismo banco y disponer una distancia de dos metros con los ambientes bien ventilados", señaló en diálogo con Crónica el infectólogo Eduardo López, quien detalló que "las escuelas no son ambientes superpropagadores como pueden ser los restaurantes o bares. Tampoco son un lugar de riesgo y generalmente los brotes que se producen allí son el reflejo de los que ocurren en la comunidad".

Los cuidados deberán empezar desde los padres en los hogares (Carlos Ventura/Crónica).

Para López, "no es necesario desinfectar la mochila y los útiles cuando se regresa a casa, aunque sí debe ser frecuente el lavado de manos en los períodos de la escuela, el uso de alcohol en gel y la desinfección rutinaria de los bancos". Asimismo, indicó que "es conveniente que todo chico que tiene un cuadro gripal o febril no concurra al colegio" y que se deberá supervisar "que los recreos sean por grupo de tipo burbuja".

A su vez, el experto respondió a qué barbijos deben utilizar los alumnos, una pregunta que despertó polémica entre los usuarios de las redes sociales. "No hace falta que utilicen el N95, que suele ser para terapistas, ni el quirúrgico, que es para personal médico. Cualquiera de algodón se puede usar sin problemas", precisó.

Otra campana

La doctora Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz e integrante del comité de asesores del presidente, señaló a este diario que "las escuelas no son un lugar seguro; es muy difícil que los chicos sostengan las conductas que se requieren para la no transmisión".

"¿Cómo se garantiza una burbuja con una maestra o profesora que va a cinco escuelas en el día o diez en la semana?", se preguntó la profesional de la salud. En tanto, aconsejó a todos aquellos padres que permanecen preocupados por el regreso a las aulas de sus hijos: "Si están en un sector del país donde se ha controlado la circulación comunitaria y están dadas las condiciones, los chicos pueden ir. Pero si son chicos demasiado pequeños que es difícil que se puedan manejar solos, yo, frente al riesgo, no sólo por ellos sino por sus familiares, vería de no llevarlos a la escuela por lo menos hasta que no estén dadas las condiciones".

Los niños están ansiosos por reencontrarse con sus compañeritos (Carlos Ventura/Crónica).

"Me parece muy difícil para determinados niños y niñas poder respetar las condiciones de distancia física, por lo cual no veo cuál es el sentido, en estos lugares donde la situación está muy al límite, de poner en riesgo al sistema para que los chicos vayan a la escuela de forma presencial", concluyó.

¿Cómo será en CABA?

El protocolo porteño fijó etapas de regreso a las aulas según el nivel y la modalidad educativa. El 17 de febrero es el día acordado para que vayan los estudiantes de nivel inicial (de 45 días a 5 años de edad, incluyendo la educación especial), de primer ciclo de nivel primario y estudiantes del ciclo básico del nivel secundario (primer y segundo año) y primer ciclo de la modalidad técnico profesional del secundario.

El lunes siguiente (22 de febrero) volverán los restantes del nivel primario; y el 1º de marzo, el resto de los estudiantes del secundario. Por último, el 8 de marzo volverán los estudiantes jóvenes y adultos; y el 22 de marzo comienzan las clases en el nivel superior (terciario e institutos de formación docente).

Por otro lado, el gobierno comandado por Horacio Rodríguez Larreta dispuso testeos gratuitos para personal docente y no docente en tres sedes específicas. Para acceder, se debe pedir turno online y acreditar que se trabaja en una escuela de la ciudad.

Sin comedores

Ante la vuelta de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires en medio de la pandemia del Covid-19, el gobierno porteño aclaró que en esta primera etapa no estarán habilitados los comedores escolares.

La ministra de Educación, Soledad Acuña, fue la encargada de anunciar que no se podrá ingerir comida en las escuelas, excepto en las privadas en las que haya jornada completa.

El regreso en AMBA

En provincia de Buenos Aires, la fecha acordada para la vuelta a la escuela será el 1º de marzo, cuando comenzarán los chicos y chicas de nivel inicial y primario, mientras que el 8 empezarán los estudiantes de secundaria.

Las clases se organizarán a través de esquemas que combinen actividades presenciales y no presenciales, con alumnos divididos en grupos de hasta 15 que concurran al colegio dos veces por semana.