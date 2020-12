Por Mariano Cerrato

El regreso a las aulas fue uno de los debates centrales del año que termina, y la expectativa de tener un 2021 con un ciclo lectivo más cercano a la normalidad se transformó ahora en una campaña nacional impulsada por diversas organizaciones civiles. La iniciativa "A las aulas" nuclea a cerca de 80 instituciones que piden al gobierno profundizar el esfuerzo para retomar la presencialidad.

A pesar de eso, no hay críticas a la gestión del Ejecutivo, y los lineamientos coinciden en los puntos básicos. "A las Aulas es una campaña con el compromiso redoblado de toda la sociedad de que la educación en 2021 sea una prioridad, de la vuelta a las clases presenciales en la mayor medida que se pueda y en todos los lugares que se pueda, cuando se pueda, no bien se pueda, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y los cuidados sanitarios y protocolos que hay que seguir, pero con la mirada fuerte en la necesidad de volver a las clases presenciales", le dijo a Crónica Melina Furman, doctora en Educación e investigadora del Conicet.

"Los datos del Ministerio de Educación hablan de un 10% de estudiantes, alrededor de un millón de chicos y chicas, que tuvieron baja o nula conectividad con la escuela en 2020", remarcó sobre las dificultades que se vivieron en este 2020. "Esto tiene que ver con muchas razones. Una importante es la brecha digital, muchas familias tuvieron problemas grandes de conectividad o bajo acceso, o porque no tenían internet o porque tenían internet de baja calidad, o con datos prepagos. Muchas familias no contaban con los dispositivos digitales para poder sostener el trabajo en casa, me refiero a computadoras. Muchos chicos tenían que compartir el celular entre todos los hermanos y eso hacía muy difícil la escolaridad en casa, y después cuestiones más de espacio para estudiar, de adultos que acompañen".

¿2021 con gran deserción?

En esa línea, subrayó que "esto profundizó lo que llamamos en educación el efecto cuna, que dice que las posibilidades de una persona dependen del lugar donde nació y esa inequidad se profundiza con el no ir físicamente a la escuela, y si hay algo que busca garantizar la escuela es que al menos por unas horas todos los chicos estén en un lugar protegido y con el foco puesto en el aprendizaje".

Pensando en el próximo año, destacó que "se teme una deserción escolar aumentada. Si se combina con la deserción que ya había de antes, son alrededor de un millón y medio los alumnos que están en riesgo de no volver. Se están haciendo distintos programas para que los alumnos vuelvan a la escuela en el verano, pero hay que seguir redoblando esfuerzos y de ahí viene la campaña".

Además, destacó que "la presencialidad es muy importante para que los chicos puedan estar también en conexión con sus pares, que es esencial para el proceso formativo".