El influencer más infame de las redes sociales ya se está preparando para la pelea contra Marcos "Chino" Maidana, el argentino campeón superligero y wélter de la AMB. Inspirado en el éxito que tuvo la pelea entre el youtuber Logan Paul y el boxeador estadounidense Floyd Mayweather en Miami, Cabrera retó al boxeador y prometió irse del país si es derrotado.

Jorge "Acero" Cali, socio y amigo íntimo de Maidana, habló desde Crónica HD sobre el posible encuentro: "Yao es un loco trastornado, lo ha demostrado infinidad de veces, pero esta vez es un loco peligroso. Esta pelea se puede hacer pero va a ser pelea, Marcos no es Mayweather, lo va a mandar al Chacarita", advirtió.

.

La pelea original entre las personalidades estadounidenses fue clasificada como una exhibición, por lo que el encuentro no tuvo un ganador declarado. A pesar de esto Mayweather demostró ser marginalmente más habilidoso que Paul, atinando el 43% de sus golpes frente al 13% del youtuber, aún cuando se cuidó de no hacer sangre. Cali advirtió que Maidana no tendría la misma gentileza.

El ex campeón de kick-boxing resaltó que Maidana puede estar dispuesto a participar del enfrentamiento, pero cuando se suba al ring no va a ser para una exhibición. Si decide ir cara a cara contra uno de los grandes nombres del boxeo mundial, Cali opinó que Yao estaría "jugando a la ruleta rusa con todas las balas".

Si le dan RT Y FAV a este tweet reto al CHINO MAIDANA a un combate de boxeo ���� si me gana me voy para siempre de ARGENTINA — YAO (@yaoecabrera) June 7, 2021

"[Yao] se piensa que pelea, se baja del ring y se toma el buquebus a Uruguay. Pero si sale, va a salir en camilla porque Marcos no sabe hacer exhibición, no es un tipo que controle sus golpes, le va a arrancar la cabeza", declaró el deportista.

Sobre las posibles ganancias detrás del enfrentamiento, que le dejaron a Mayweather y Paul $35 millones de dólares sin contar lo acordado en sus contratos, Cali reconoció que sería un beneficio, pero no el foco principal: "Si es que se hace, que sea un espectáculo para promover el deporte, para sacar a los chicos de la calle y que practiquen un deporte", comentó.

El profesional informó que detalles de la pelea aún se están concretando, y será necesario hacer una evaluación física de Cabrera para verificar que esté apto para trepar al ring con Maidana. "Yao lo toma como un chiste pero no es joda", subrayó Cali, quien teme que el influencer le esté faltando el respeto al deporte.

A pesar de la farándula, Cabrera mostró su entrenamiento en sus redes sociales, saltando la cuerda y practicando sus golpes con la Mole Moli. Para Cali, sin embargo, ningún tipo de preparación le será suficiente al influencer uruguayo: "Yao, marcos no sabe hacer exhibiciones. Andá dejando un buen seguro de vida", concluyó.