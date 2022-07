Un cruel suceso se conoció en las últimas horas en China. Un hombre se enteró que no era el padre biológico del nene de cinco años que estaba a su cargo y decidió abandonarlo en una escuela. El hecho se volvió viral en las redes sociales y causó controversia entre los usuarios.

El controversial hecho se produjo en la provincia china de Guangxi. Un hombre llevó a su hijo a una guardería como lo hacía cotidianamente. Sin embargo, al final de la jornada escolar no pasó a retirarlo. Desde el centro educativo trataron de comunicarse con la familia del chico en reiteradas oportunidades, pero no tuvieron éxito.

Ante esta situación, los docentes de la guardería optaron por llevar al menor a su casa ante la posibilidad de que al padre le haya sucedido algo. Una vez en la vivienda se percataron de que la misma estaba completamente vacía.

El pequeño de 5 años fue abandonado por el hombre al descubrir que no su verdadero padre (Imagen Weibo).

El menor de cinco años, apodado por los medios como Xiao Rui, se quedó a cargo de uno de los empleados del colegio hasta que pudieran aclarar lo sucedido con las autoridades locales.

Según los medios locales, el padre del alumno finalmente decidió contactarse con el profesor Chen, uno de los educadores que cuidaron al nene, y el hombre le confesó que efectivamente había abandonado al pequeño porque descubrió que él no es su padre biológico.

El adulto a cargo de Xiao Rui explicó que se hizo una prueba de ADN y los resultaron arrojaron que el chico no es su hijo. Es por eso que no quería saber nada más sobre él, según informó el periódico 'South China Morning Post'.

Por su parte, según la ley china el hombre no tendría ningún inconveniente en la Justicia por haber abandonado el nene, dado que él no es el padre biológico. Es decir, no los une ningún vínculo. Es por eso que no presentarán cargos en su contra.

Por el contrario, si la madre de Xiao Rui no se hace cargo del menor, la Justicia de aquel país si podría iniciar una investigación contra ella y acusarla por los cargos por abandonar al pequeño. Este caso de abandono generó un debate en las redes. Muchos usuarios criticaron al sujeto por haber dejado de ese modo al niño. En cambio, otros defendieron su posición alegando que lo hizo en un momento de enojo tras haber sido engañado por varios años.