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Jueves, 23 de abril de 2026

Mayra Mendoza destacó la cooperación económica con China

La diputada provincial Mayra Mendoza participó este miércoles de la Conferencia de Promoción Económica, Comercial y Cultural China.

Redacción FMQ

La diputada provincial Mayra Mendoza participó este miércoles de la Conferencia de Promoción Económica, Comercial y Cultural China, un encuentro internacional en el que se compartieron experiencias de gestión local y se firmaron acuerdos de cooperación entre distintas regiones.

La actividad fue organizada por la Dirección de Comercio del Gobierno Popular de Sichuan, con eje en la ciudad de Mianyang, y se desarrolló en el Hilton Buenos Aires. Durante la jornada, hubo conferencias, reuniones bilaterales y exposiciones temáticas, además de muestras culturales y de productos representativos de la región china.

En ese marco, Mendoza destacó el vínculo institucional entre Quilmes y Mianyang, impulsado durante su gestión al frente del municipio. "Ha sido un honor y un orgullo haber promovido la hermandad entre ambas ciudades, y también cooperar con un país que ha demostrado que es posible vencer la pobreza, desarrollar industria de alta calidad y articular lo público y lo privado con el bienestar colectivo como eje", expresó.

Asimismo, la legisladora subrayó la importancia de un Estado activo y eficiente para alcanzar esos objetivos: "Un Estado municipal presente transforma la realidad y se pone al servicio de la comunidad. Gobernar no es abandonar, sino estar cerca y construir puentes", afirmó, al tiempo que manifestó su intención de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación con Mianyang.

Por otra parte, Mendoza se refirió al contexto nacional y cuestionó el rumbo de la política exterior argentina. Señaló que existe un retroceso basado en prejuicios que afecta las relaciones internacionales y pone en riesgo la soberanía y la independencia económica del país. En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener el desarrollo productivo, científico y tecnológico a nivel local y regional.

"Desde nuestras ciudades seguimos apostando por el desarrollo nacional, generando industria, conocimiento y cooperación. Ese crecimiento no se construye en soledad, sino tendiendo puentes. Y hoy Mianyang representa uno de esos puentes hacia Sudamérica, con una mirada estratégica y respetuosa", concluyó.

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