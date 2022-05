Este miércoles, Boca derrotó 1 a 0 a Always Ready, en La Paz, y se trajo 3 puntos valiosos que lo acomodaron en el grupo E de la Copa Libertadores 2022. No obstante, tras el encuentro se desató la polémica por una grave denuncia de parte de la dirigencia del equipo boliviano y de algunos periodistas locales,quienes aseguraron que desde el xeneize le hicieron "obsequios" a los árbitros del partido.

El escándalo surgió minutos después del importante triunfo de Boca en suelo boliviano. Unos dirigentes de Always Ready se refirieron a una situación que sucedió mientras aún rodaba la pelota en el estadio Hernando Siles: la policía de Bolivia y autoridades de Conmebol ingresaron en el vestuario de la terna arbitral y hallaron bolsas con camisetas de Boca, las mismas fueron confiscadas por los agentes policiales.

Esto se debió a un reclamo que realizó parte de la dirigencia del elenco boliviano. En donde afirmaban que algunos integrantes de la delegación xeneize se acercaron al vestuario antes del cotejo para dejarles las bolsas con el logo del club de la Ribera.

.

¿Esta acción es habitual? Si, es algo habitual por parte de muchos equipos cuando juegan en condición de local en el certamen continental y también ocurre en el fútbol argentino. De ese modo, tratan de agasajar con souvenirs institucionales a los árbitros, pero afirman que esto "no es parte de un soborno". Habitualmente esta práctica es realizada por los encargados de relaciones públicas, pero no suele suceder cuando los equipos visitantes.

Luego de que saliera a luz esta polémica, el presidente de Always Ready, Andrés Costa, se refirió a los supuestos obsequios del Xeneize hacia el cuerpo arbitral y contó cómo se llevó a cabo el procedimiento policial en el vestuario arbitral.

.

“No tenemos nada contra Boca. Hizo un gran partido, lo felicitamos por el triunfo, pero nos llamó la atención que el Coronel de la Policía boliviana nos informó en el entretiempo que aparentemente los árbitros habían recibido obsequios y paquetes”. explicó Costa en diálogo con TycSports.

Y agregó: “Inmediatamente se comunicó eso a Conmebol y es por eso que ingresaron al vestuario con la policía y cámaras que respalden los hechos. Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó”.

El directivo reconoció que algunos de los testigos del hecho le contaron qué personas fueron las que llevaron los obsequios, pero optó por no revelar quiénes fueron. Sobre todo porque él no estuvo presente cuando eso ocurrió.

.

“La gente mencionó que los que hicieron los regalos fueron dirigentes de Boca, pero no puedo decir quiénes…Yo no estaba en el lugar y sería irresponsable si doy nombres que me dieron terceros. Quiero manejar esto con mayor cautela para no perjudicar la imagen de nadie”, enfatizó.

Costa sembró dudas sobre algunos fallos del árbitro peruano Kevin Ortega, quien estuvo en el centro de la polémica por sancionar un insólito penal contra Eduardo Salvio, con el cual Boca terminó ganando el partido por 1-0 . “Queremos que la Conmebol actúe y sancione al árbitro. Cuando apareció la denuncia de la policía y además el penal, yo ya pienso mal…", expresó.

Por su parte, el presidente de Always Ready fue consultado sobre si elevarán un reclamo para pedir los puntos que ganó el conjunto argentino y dejó en claro que, más allá de esta situación ellos ya tomaron la determinación de no pedir los puntos.

“Nosotros no queremos realizar una denuncia contra Boca ni pedir los puntos. Para nada. Solamente queremos que se investigue y sancione a la terna arbitral, porque el reglamento está claro y prohíbe realizar regalos a los colegiados. El problema no es de la dirigencia de Boca ni de Always Ready, sino de quien acepta los regalos. Estamos esperando el informe policial para ver quién ha sido el responsable”. manifestó.

Por último el vicepresidente de marketing de la institución boliviana, Oscar Barrenechea, hizo una publicación en sus redes sociales en donde denunció que fue Riquelme, quien llevó los regalos. "Juan Román Riquelme fue hasta el vestuario de los árbitros y entregó cuatro bolsas con el logo de Boca. Al revisarlas, dos de ellas ya vacías y las otras dos con regalitos de su parte!". acusó el directivo.