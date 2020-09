Una adolescente de 15 años murió en Estados Unidos a causa de una sobredosis de Benadryl, un medicamento antialérgico que comenzó a popularizarse por un reto viral de la plataforma TikTok en que los participantes consumen grandes dosis para alucinar.

La joven, identificada como Chloe Marie Phillips, vivía en Blanchard, Oklahoma y murió en las primeras horas de la mañana del 21 de agosto. Según la tía abuela de la chica, Janette Sissy Leasure, el deceso fue a causa del "desafío Benadryl", por lo que instó a las familias a estar alertas sobre este peligroso juego viral.

Chloe, la joven fallecida, junto a su papá.

"No quiero ver a ninguna familia pasar por lo que estamos atravesando ahora. Nunca digas que esto no te puede pasar. Los chicos dicen, 'la otra persona estaba bien, así que yo estaré bien'. Traten de saber siempre qué están haciendo o tomando sus hijos", escribió la mujer en una publicación de la red social Facebook, que replicó The Sun.

Según contaron sus familiares, Chloe era estudiante de segundo año de secundaria en Blanchard High School, le encantaba la música, el baile, los videojuegos y hacer amigos.

“Chloe era extremadamente inteligente y soñaba con ir a la universidad un día y convertirse en abogada. En ese viaje, esperaba ansiosa su primer beso, obtener su licencia de conducir y un día ir a París. La fe de Chloe la mantuvo firme, ella siempre defendió lo que creía y mostró bondad y compasión en todo lo que hizo", destacaron en su obituario.

.

El "desafío Benadryl" es un nuevo juego viral en que adolescentes toman grandes dosis del antialérgico para alucinar, filmarse y subirlo a TikTok, pero los expertos en salud advierten que tomar demasiado Benadryl puede ser fatal.

"La dosis que puede causar una alucinación está muy cerca de la que puede causar algo potencialmente mortal", dijo Scott Schaeffer, director del Centro de Oklahoma para Información sobre Venenos y Drogas a Daily Mail.

Benadryl, el antialérgico que se popularizó como un reto viral de TikTok.

Una sobredosis de Benadryl puede provocar un ataque cardíaco, derrame cerebral, convulsiones, daño cerebral e incluso la muerte.

En mayo, tres adolescentes de Fort Worth, Texas, fueron hospitalizados en mayo después de ingerir dosis excesivas de Benadryl como parte del desafío.