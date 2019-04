El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, advirtió que su país "podría" encabezar una intervención militar en Venezuela para desalojar al presidente Nicolás Maduro si este sigue en el gobierno a fin de este año. Las fuerzas armadas estadounidenses están "contemplando varias opciones" y estarán "listas" para cualquier decisión que tome el presidente Donald Trump.

"Estamos en alerta; la crisis en Venezuela podría llegar a ese nivel a fines de este año si Maduro sigue en pie; sería así de grave", subrayó el almirante. Asimismo, y pese a que el foco de Estados Unidos estaba puesto en Rusia, que el mes pasado envió un centenar de soldados y 35 toneladas de material militar a Venezuela, Faller cuestionó el apoyo de China al régimen de Maduro.

Según el jefe militar, "China ha hecho una apuesta muy arriesgada y no está colaborando" con la situación porque "no está respetando los derechos humanos, la soberanía y la democracia" en Venezuela. Estados Unidos es uno de los más de 50 países que desconocen el mandato que Maduro inició en enero pasado por provenir de elecciones que, a juicio de ellos, no fueron legítimas.

Desde entonces, Trump y otros altos funcionarios estadounidenses repiten casi a diario que "todas las opciones están sobre la mesa" con respecto a Venezuela, sin confirmar ni desmentir la posibilidad de una intervención armada. Sin embargo, el representante especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliott Abrams, sugirió en diversas ocasiones que, al menos por ahora, la vía preferida por Estados Unidos para que Maduro deje el gobierno de Venezuela es la negociación.