Nahuel Gallo declaró como querellante contra Nicolás Maduro: "No puede quedar impune"

El gendarme Nahuel Gallo se presentó este viernes en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para ser reconocido como querellante en la causa contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. La investigación se tramita en la justicia federal argentina bajo el principio de jurisdicción universal.

Gallo estuvo detenido en Venezuela durante 448 días tras ser arrestado el 8 de diciembre de 2024, acusado de espionaje y conspiración. Fue liberado el 1 de marzo y desde entonces no dejó de reclamar por el resto de los presos.

Las condiciones en El Rodeo I

Durante su detención en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, Gallo denunció tortura psicológica y falta de acceso a visitas y comunicaciones.

"No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune", afirmó en un comunicado en sus redes sociales.

Los 24 extranjeros que siguen presos

Gallo contó que compartió celda con prisioneros de 35 nacionalidades y que todavía hay 24 extranjeros en el Rodeo I esperando ser liberados. "Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días", señaló.

El gendarme remarcó que continuará tomando acciones para visibilizar estos casos. "Sigo sintiéndome encerrado hasta que todos estén libres", puntualizó.