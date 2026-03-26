Nicolás Maduro y su esposa declararon en Nueva York: el juez consideró que ya no representa "una amenaza" para EEUU

El ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se presentaron por segunda vez a declarar ante el tribunal de Nueva York.

Acusado por narcoterrorismo, importación de cocaína y tenencia de armas de guerra, Maduro declaró durante una hora este jueves ante la Corte del Distrito Sur de la Gran Manzana.

El magistrado rechazó el pedido de la defensa de desestimar el caso, pero consideró que el ex mandatario ya no representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Maduro "no es una amenaza" para Estados Unidos

El juez Alvin Hellerstein consideró que Maduro y su esposa ya no representan "una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos al estar detenidos en el país.

"El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional", resaltó el magistrado.

Así se llevaban a Maduro (Reuters).

Esto puede ser beneficioso para el ex mandatario, ya que el juez consideró que las razones sobre las que se fundamentó este bloqueo de EE.UU. al país sudamericano ya no están en juego y que la situación en Venezuela ha cambiado.

Estado físico de Maduro

Maduro se presentó con una contextura física más delgada y con más canas. Los abogados, además, mencionaron que Flores estaba mal de salud y pendiente del resultado de un ecocardiograma.

Por su parte, el magistrado pidió que el acusado pueda utilizar los fondos del Estado de Venezuela para afrontar los costos del proceso judicial.