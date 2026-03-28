Nicolás Maduro envió su primer mensaje público tras su captura y pidió "seguir consolidando la paz"

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, difundieron su primer mensaje público desde que fueron capturados el 3 de enero pasado en Caracas durante un operativo de fuerzas especiales de Estados Unidos y trasladados a Nueva York.

La comunicación, publicada en su cuenta oficial de X, llegó apenas dos días después de su audiencia más reciente en la corte del Distrito Sur de la ciudad de la Gran Manzana, donde permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El comunicado comienza agradeciendo los múltiples mensajes recibidos. En ese sentido, señala: "Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente".

Luego de ese reconocimiento, destaca: "Sentimos una profunda admiración por la capacidad de nuestro pueblo para mantenerse unido en los momentos difíciles, para expresar amor, conciencia y solidaridad, dentro de Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Ese amor que ustedes nos hacen llegar se convierte en fuerza moral, en fortaleza interior y en compromiso con los valores más altos de la vida".

Maduro fue capturado por las fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero (Archivo).

En el comunicado también hacen un llamado a la convivencia y al entendimiento: "Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien".

"Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según san Lucas: 'Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; Ilamen y se les abrirá'. Que pidan con fe, que busquen con esperanza, que llamen con amor, porque los caminos de Dios se abren para los pueblos que perseveran en la verdad, en la paz y en la luz", cierra el mensaje.

¿Cómo es la situación judicial de Nicolás Maduro en Nueva York?





El avance del proceso judicial que involucra al expresidente de Venezuela tuvo un nuevo capítulo con la audiencia del jueves en la Corte de Nueva York, donde las partes expusieron sus posiciones en torno a cuestiones centrales del expediente. Durante la sesión, se abordaron temas vinculados al uso de fondos embargados y al acceso a material probatorio considerado sensible dentro de la investigación.

En ese marco, el juez federal Alvin Hellerstein consultó a la defensa sobre el origen de los fondos bloqueados y la posibilidad de utilizarlos para afrontar la estrategia legal. La discusión incluyó la postura de la fiscalía, que sostuvo que esos recursos deben mantenerse congelados por motivos asociados a la seguridad nacional, al tiempo que planteó la alternativa de recurrir a defensa pública en caso de no contar con disponibilidad económica.

Otro de los puntos centrales de la audiencia giró en torno a las pruebas reservadas incorporadas al expediente, aportadas por organismos como la DEA. La defensa solicitó acceso pleno a ese material, mientras que la acusación advirtió que la divulgación de información sensible podría implicar riesgos para testigos y comprometer la integridad de la causa, en especial en un caso que involucra cargos vinculados a narcoterrorismo y corrupción.

Maduro y su esposa enfrentan cargos federales en Estados Unidos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y presunto uso de armamento.

La investigación también alcanza a otros nombres del entorno político venezolano, entre ellos Cilia Flores, además de Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores.