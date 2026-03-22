Vínculos financieros, militares y terroristas: la DEA reveló detalles de la alianza entre Nicolás Maduro con Irán

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) dio a conocer en las últimas horas un informe en el que expone presuntos vínculos de carácter financiero, militar y terrorista entre el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro y la República Islámica de Irán.

El documento, de unas 28 páginas, describe en primer término los mecanismos económicos que habrían articulado ambos países.

En ese sentido, se menciona la existencia de una "arquitectura financiera opaca" orientada a evadir sanciones internacionales, la cual "involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong".

Según la agencia estadounidense, Venezuela habría funcionado como una plataforma para el lavado de dinero y la circulación de recursos ilícitos, en beneficio tanto de la estructura de poder de Maduro como de los intereses iraníes. El informe indica además que se habrían emitido alrededor de 15.000 pasaportes irregulares, de los cuales 173 habrían sido otorgados a miembros de Hezbollah.

Hezbollah y su presencia en América Latina.

"Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas", señala el documento.

En el plano económico, el reporte detalla proyectos conjuntos por unos 2.689 millones de dólares, entre ellos iniciativas en la Faja Petrolífera del Orinoco, el desarrollo de la planta petroquímica VENIRAN, la recuperación de refinerías -con inversiones registradas en 2022- y envíos de combustible en años recientes.

Por otra parte, la DEA advierte sobre una cooperación sostenida en materia militar y tecnológica. Según el informe, Irán habría transferido a Venezuela capacidades vinculadas a drones, misiles antibuque y producción industrial de armamento. A su vez, Caracas habría facilitado recursos estratégicos, incluyendo presunto contrabando de uranio desde la Cuenca del Roraima y asistencia en materia nuclear.

El documento también hace referencia a una posible triangulación tecnológica con participación de Argentina, en un esquema que habría tenido como eje Caracas-Teherán-Buenos Aires. En ese marco, se menciona la eventual transferencia de equipamiento de doble uso -como máquinas CNC, aleaciones especiales y conocimientos en agua pesada- financiados con recursos venezolanos.

En cuanto al componente operativo, el informe describe la existencia de redes vinculadas al narcotráfico y al terrorismo, con participación de organizaciones como Hezbollah y su presunta base de operaciones en América Latina.

"Estas redes se conectan con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes", detalla el texto.

El reporte sostiene además que la relación entre Irán y Venezuela se consolidó a lo largo de las últimas dos décadas mediante cientos de acuerdos bilaterales y planes estratégicos, en el marco de la denominada "cooperación Sur-Sur", que -según la DEA- habría servido como cobertura para actividades de diversa índole.

Finalmente, el informe fue incorporado como evidencia en la causa judicial que enfrenta Maduro en Estados Unidos, donde está acusado de delitos como narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas, en un contexto de creciente presión internacional sobre su gobierno.