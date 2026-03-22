El G7 exige un freno total a la ofensiva iraní y blinda la soberanía de los países atacados





El bloque de las siete economías más influyentes del planeta cerró filas contra el régimen de Teherán.

Mediante un documento unificado, el G7 intimó a Irán a detener sus operaciones militares en Medio Oriente, calificando el escenario actual como una provocación fuera de toda norma internacional.

La respuesta del grupo surge como un muro diplomático frente a lo que consideran maniobras carentes de justificación.

Antonio Tajani, viceprimer ministro y responsable de la diplomacia italiana, fue el encargado de formalizar la postura del bloque a través de sus canales de comunicación.



"Ante los inaceptables ataques de Irán en Oriente Medio, el G7 respondió con unidad y determinación, firmando una declaración de firme apoyo a los países de la región", sentenció Tajani.

Di fronte agli inaccettabili attacchi dell'Iran in #MedioOriente, il @G7 ha risposto con unità e determinazione, sottoscrivendo una dichiarazione di forte sostegno ai Paesi della regione.

Chiediamo al regime iraniano la cessazione immediata e incondizionata degli attacchi e... — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 21, 2026

Foco en la seguridad marítima

La preocupación de las potencias no solo se limita a los objetivos en tierra, sino que se extiende a las arterias comerciales del mundo. El funcionario italiano enfatizó la necesidad de detener las hostilidades sin mediaciones ni demoras, poniendo el foco en puntos críticos como el estrecho de Ormuz.



"Hacemos un llamamiento al régimen iraní para que cese de inmediato y sin condiciones los ataques y reiteramos con firmeza la importancia de garantizar la seguridad de la navegación, incluso en el estrecho de Ormuz", remarcó el ministro.

Respaldo a la defensa territorial

El G7 ratificó que las naciones agredidas cuentan con el aval internacional para proteger sus fronteras y a su población civil. La cohesión del bloque busca desarticular no solo las acciones directas de Irán, sino también las de sus grupos aliados en la zona.

Al respecto, Tajani fue categórico sobre la legitimidad de las respuestas defensivas: "El G7 se mantiene unido en su apoyo al derecho de los Estados afectados por ataques injustificados de Irán o sus aliados a defender su soberanía y a proteger a sus ciudadanos".

Finalmente, el comunicado oficial cerró con una mención específica a la crisis de seguridad que atraviesa Irak, utilizando un tono de máxima severidad para repudiar las recientes agresiones en dicho territorio.



"Asimismo, condenamos en los términos más enérgicos los graves ataques perpetrados en Irak", concluye el documento internacional.

Acá el mensaje completo