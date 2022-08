Cientfícos chinos y singapurenses detectaron durante los últimos dos años un total de 35 casos atribuidos a un nuevo virus que puede transmitirse de animales a humanos y que bautizaron Langya (LayV). El descubrimiento fue reportado en el estudio conjunto "Un henipavirus zoonótico en pacientes febriles en China", publicado en la revista médica británica The New England Journal of Medicine (NEJM).

Este nuevo henipavirus, de procedencia animal, está vinculado al mortífero Nipah, pero hasta el momento no se han registrado fallecimientos o casos graves dentro de los infectados por Langya.

Los 35 casos se produjeron en las provincias de Shandong y Henan, en China, según informó la NEJM. La publicación generó una nueva alarma en la comunidad científica ante una posible nueva pandemia.

Síntomas

Los pacientes que contrajeron la enfermedad desarrollaron mayormente los siguientes síntomas: fiebre (100%), fatiga (54%), tos (50%), pérdida de apetito (50%), dolor muscular (46%), náuseas (38%), dolor de cabeza (35%) y vómitos (35%).

También presentaron otros síntomas aunque menos frecuentes, como: disminución de glóbulos blancos (54%), recuento bajo de plaquetas (35%), insuficiencia hepática (35%) e insuficiencia renal (8%). En 26 de los 35 pacientes, el virus era el único patógeno potencial que podía desencadenar la enfermedad.

Vías de contagio

Hasta ahroa los investigadores no pudieron comprobar si el virus Langya puede transmitirse de persona a persona, ya que los infectados no tenían contacto entre sí y sus contactos estrechos no reportaron la enfermedad.

"No hubo contacto cercano o antecedentes de exposición común entre los pacientes, lo que sugiere que la infección en la población humana puede ser esporádica", dice la publicación.

Los científicos explican allí que la enfermedad es detectada con mayor frecuencia en musarañas y que los anticuerpos de ese virus fueron detecados también en cabras y perros.

"Debemos ser vigilantes, pero no entregarnos al pánico por el descubrimiento de este virus", dijo el profesor de medicina de la Universidad Nacional de Singapur, Wang Linfa.

En la publicación también se brinda más información relacionada a los henipavirus. Estos pertenecen a la misma familia (Paramyxoviridae) que los virus del sarampión, la parainfluenza y las paperas. Se sabe que el virus Hendra y el virus Nipah, de la misma la familia, infectan a los humanos y causan enfermedades mortales.