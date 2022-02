La variante Ómicron de coronavirus apareció a fines de noviembre y desde entonces encendió las alarmas en el mundo. A partir de esta nueva cepa los casos aumentaron y algunos países, como Argentina, vivieron una tercera ola de contagios. Pese a que en las últimas semanas disminuyeron los casos positivos, aún la alerta está encendida ante el más mínimo descubrimiento sobre las mutaciones del Sars-cov-2.

En las últimas horas se conocieron los resultados de una investigación realizada sobre un grupo de venados en Staten Island, Nueva York. El estudio estuvo a cargo de un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania, el cual trabajó con la muestra de 131 venados cola blanca durante diciembre de 2021 y enero de 2022.

Sin embargo, este no fue el primer estudio que se realizó con estos animales. En noviembre de 2021 otra investigacion reveló que el 80 por ciento de los mamíferos estudiados dieron positivo de coronavirus y poseían el linaje del virus que circula en todo el mundo. En su momento se planteó la hipótesis de que los mamíferos fueron y están siendo "contagiados por humanos" y, a su vez, los venados "transmiten con facilidad" la enfermedad entre su especie.

Por su parte, las pruebas realizadas entre el 13 de diciembre del año pasado y este 31 de enero fueron financiadas por el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura, que depende del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Del porcentaje de animales estudiados hasta el momento, el 15 por ciento dio positivo de Covid-19, de los cuales cuatro se contagiaron con la variante Ómicron y uno ya poseía anticuerpos.

La investigacion de los venados de cola blanca de Staten Island, al sur de Nueva York, constató que se trata del primer animal salvaje con una infección generada por la variante Ómicron, como así también en "cualquier otra población" de especies, explicó Suresh Kuchipudi, docente de virología y director del equipo de investación de la Universidad de Pensilvania.

"Esto abrió la posibilidad de que, al igual con variantes anteriores, Ómicron puede y se ha extendido a los animales. Por lo tanto, tenemos que seguir vigilando", aseguró Kuchipudi, según consignó Los Angeles Times.

Sin embargo, el virólogo reveló que hasta el momento no pudieron detectar de qué manera el covid se transmitió a los venados, pero no descartan que sea a través de un contacto cercano o de restos de basura o aguas residuales contaminados con el virus. También aclaró que "no existe evidencia" de que estos animales puedan contagiar a la población humana.

Pese a que no hay evidencia de contagio de animal a humanos, no descartan que los venados se conviertan en un "reservorio de virus", lo cual aumentaría la "probabilidad" de mutación del virus.

De acuerdo a las diversas investigaciones que se realizaron, la variante Ómicron en venados fue detectada en 13 estados: Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Kansas, Maine, Arkansas, Minnesota, Carolina del Norte, Pensilvania, Tennessee, Virginia, Massachusetts y Oklahoma.