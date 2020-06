El presidente Alberto Fernández reafirmó este viernes su convicción de que "otra vez los pueblos de América Latina van a volver a ponerse de pie", en un encuentro virtual organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la UBA y Clacso, que compartió con el ex mandatrario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, en el que se reinvindicaron las políticas emancipadoras de los gobiernos progresistas durante la década pasada.



"Otra vez los pueblos de América Latina van a volver a ponerse de pie y como soñaron (Simón) Bolivar y San Martín, vamos a construir la patria grande. Esto vamos a volver a ser. Estoy convencido", afirmó el mandatario argentino sobre el final del encuentro titulado "Pensar América Latina después de la pandemia Covid-19", que fue seguido a través de distintos canales por 25.000 personas.



Alberto Fernández comenzó su exposición (lo hizo después de Lula), con un reconocimiento al ex presidente del Brasil, por el que dijo tener un "enorme cariño y respeto" y a quien definió como un "enorme líder latinoamericano" que fue "injustamente perseguido" en su país, víctima del denominado lawfare, como otros líderes de la región.

"No sabés la alegría querido amigo que me da verte ahora en libertad", le dijo el Presidente a Lula da Silva y recordó su visita al ex mandatario brasileño, cuando éste estaba detenido: "La última vez que te ví, te ví custodiado por guardias. No sabés lo feliz que me hace verte así y las ganas que tengo de abrazarte".Enseguida, Fernández, señaló que la pandemia de coronavirus evidencia la posibilidad terminar con un "capitalismo rotundamente desigual que deja al margen a millones de compatriotas"."Yo tengo la sensación de que la pandemia ha dado vuelta al mundo. El mundo está mirando listas de muertos, pero no ve cómo la economía se ha derrumbado", sostuvo y, como en otros discursos, volvió a parafrasear al novelista, ensayista y filósofo francés,, para remarcar que "las pestes y las pandemias tienen un sesgo muy claro: le arrancan la vida a la gente, pero además dejan al descubierto las miserias de la gente".