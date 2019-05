El ex vicepresidente de Barack Obama y precandidato a la Casa Blanca por el Partido Demócrata, Joe Biden, consideró que Donald Trump es "un presidente que divide y destruye" y lamentó que el magnate "vomite odio".



"Si Estados Unidos quiere un presidente que vomite odio, no me necesita, porque ya tiene uno que lo hace", afirmó Biden, en Filadelfia, en el encuentro con el que abrió el camino oficial a su campaña electoral para las presidenciales de 2020.



El ex vicepresidente hizo un llamado a la unidad del país y a una América que debe recuperar la dignidad y el respeto en el escenario internacional, y describió a Trump como "destructivo y que fomenta la división".



En el día de inicio de su campaña en Filadelfia, Biden se mantiene muy bien ubicado en las encuestas. El sitio especializado de RealClearPolitics, por ejemplo, lo pone arriba en las primarias demócratas con 39 puntos, delante de Bernie Sanders, que suma 16,4%.



" Estados Unidos corre el riesgo de perder sus calores, su alma y nosotros no permitiremos que esto suceda. Nosotros elegimos la unidad en lugar de las divisiones, la esperanza en lugar del miedo", señaló.

Biden, además, aprovechó la ocasión para definir a Trump como un "mentiroso", y adelantó que su agenda estará enfocada en la inmigración, en la sanidad y en la lucha contra el cambio climático.



"La creación de puestos de trabajo y la batalla contra el cambio climático pueden ir al mismo ritmo, no son objetivos incompatibles", afirmó, según la agencia Ansa.