El pasado domingo se llevó a cabo una nueva ceremonia de los Premios Billboard 2021, que celebran lo mejor de la industria musical, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Los artistas más escuchados del momento no sólo fueron galardonados por sus trabajos, sino que algunos de ellos también formaron parte del show principal que se transmitió por TNT.

A diferencia de otras entregas de premios en las que los comités determinan a los nominados, los finalistas de los Premios Billboard se basan en ventas digitales y de álbumes, streamimg, reproducciones en la radio y desempeño en redes sociales. Los candidatos para las 51 categorías se basan en el período de la lista del 21 de marzo de 2020 al 3 de abril de 2021.

El gran ganador de la noche fue el canadiense The Weeknd con diez estatuillas. “Me gustaría agradecerle a mis compañeros nominados. Ha sido un año oscuro y ustedes proporcionaron luz y un escape con su música”, dijo.

Por su parte, BTS y Bad Bunny ganaron tres premios cada uno, y también realizaron un show durante la ceremonia, al igual que Twenty One Pilots, Karol G, Alicia Keys, Duran Duran, Jonas Brothers con Marshmello.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Icon: se lo otorgaron a Pink y fue presentado por Jon Bon Jovi.

Pink recibió su premio y cantó

Karol G ganó la terna "Artista Latina del año"

Algunas entregas se comenzaron a dar previamente y Colombia celebró el triunfo de la reconocida cantante Karol G, quien se llevó el premio “Artista Latina del Año”.

El anuncio se realizó desde la cuenta oficial de los Premios Billboard en Twitter, en una publicación que supera las 3.200 reacciones y acumula cientos de comentarios de felicitación para la colombiana.

La propia Karol G se pronunció en su cuenta de Instagram y compartió con sus casi 40 millones de seguidores la noticia con una serie de fotografías del sensual vestido que lució.

Además, la cantante de 30 años formó parte de show en vivo, donde interpretó sus dos más recientes éxitos: “Bichota” y “El Makinón”.

Hace una semanas se conoció que, según un informe publicado por Spotify, Karol G y J Balvin son los cantantes de reggaetón más escuchados del mundo.

En el último mes, 328 millones de usuarios escucharon al menos una canción del género y sólo en 2020, se escucharon 3.600 millones de horas de reggaetón en la plataforma, es decir, el equivalente a más de 412 mil años.

Premios Billboard: la lista completa de los ganadores

Mejor artista: The Weeknd

Mejor artista nuevo: Pop Smoke

Mejor artista masculino: The Weeknd

Mejor artista femenina: Taylor Swift

Mejor dúo/grupo: BTS

Mejor artista Billboard 200: Taylor Swift

Mejor artista Hot 100: The Weeknd

Mejor artista, canción de streaming: Drake

Artista con mejores ventas: BTS

Artista con mejores canciones en la radio: The Weeknd

Mejor artista social: BTS

Mejor artista de R&B: The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B: The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B: Doja Cat

Mejor artista de Rap: Pop Smoke

Mejor artista masculino de rap: Pop Smoke

Mejor artista femenina de rap: Megan Thee Stallion

Mejor artista country: Morgan Wallen

Mejor artista country femenina: Gabby Barrett

Mejor artista country masculino: Morgan Wallen

Mejor dúo/grupo country: Florida Georgia Line

Mejor artista de rock: Machine Gun Kelly

Mejor artista latino: Bad Bunny

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Karol G

Mejor dúo/grupo latino: Eslabón Armado

Mejor artista dance/electrónica: Lady Gaga

Mejor artista cristiano: Elevation Worship

Mejor artista góspel: Kanye West

ÁLBUMES

Mejor álbum Billboard 200: Pop Smoke, “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”

Mejor álbum de R&B: The Weeknd, “After Hours”

Mejor álbum de rap: Pop Smoke, “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”

Mejor álbum country: Morgan Wallen, “Dangerous: The Double Album”

Mejor álbum de rock: Machine Gun Kelly, “Tickets to My Downfall”

Mejor álbum latino: Bad Bunny, “YHLQMDLG”

Mejor álbum de música dance/electrónica: Lady Gaga, “Chromatica”

Mejor álbum cristiano: Carrie Underwood, “My Gift”

Mejor álbum de góspel: Maverick City Music, “Maverick City Vol. 3 Part 1”

CANCIONES

Mejor canción Hot 100: The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor canción, streaming: DaBaby con Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Canción más vendida: BTS, “Dynamite”

Mejor canción en la radio: The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor colaboración: Gabby Barrett con Charlie Puth, “I Hope”

Mejor canción de R&B: The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor canción de rap: DaBaby con Roddy Ricch, “Rockstar”

Mejor canción country: Gabby Barrett, “I Hope”

Mejor canción de rock: AJR, “Bang!”

Mejor canción latina: Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti”

Mejor canción dance/electrónica: SAINt JHN, “Roses (Imanbek Remix)”

Mejor canción cristiana: Elevation Worship con Brandon Lake, “Graves Into Gardens”

Mejor canción góspel: Kanye West con Travis Scott, “Wash Us In The Blood”